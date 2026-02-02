Co to ma być? Tak Teyana Taylor stawiła się na rozdaniu Grammy 2026. Wszystkie oczy patrzyły na to samo

Grammy 2026 to nie tylko muzyczne triumfy, ale prawdziwa rewia mody. Gwiazdy 1 lutego przybyły do Crypto.com Arena w Los Angeles na rozdanie nagród, prezentując stylizacje, które rozpaliły internet. Czerwony dywan zamienił się w wybieg, a w centrum uwagi znalazły się Teyana Taylor, Cher, Lady Gaga i Kelly Osbourne. Ale gwiazd na wydarzeniu było znacznie więcej.

Teyana Taylor ubrała się, ale i rozebrała. Pokazała każdy mięsień

Kreacja Teyany Taylor była jednym z najbardziej komentowanych looków wieczoru. Artystka olśniła w efektownej, błyszczącej sukni od Toma Forda, która idealnie podkreśliła jej wypracowaną na siłowni sylwetkę i odwagę. Bo sukienki nie da się nazwać inaczej jak nagą! Model z mocno wyciętymi elementami, które przyciągały wzrok fotoreporterów, okazał się jednak doskonałym wyborem. Minimalistyczna biżuteria (warta ponad 100 tys. zł) i naturalny makijaż dopełniły całości, tworząc luksusowy i nowoczesny wizerunek z pazurem.

Kreacja była mocno wycięta i odsłaniała umięśniony brzuch aktorki, jej wąską talię, ramiona, dekolt, a także... biodra i całe plecy, a nawet coś więcej, bo wycięcie sięgało wyjątkowo nisko. Choć pokazała tak wiele (nie po raz pierwszy!), 35-latka wydawała się czuć w sukience jak ryba w wodzie. Chętnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, a podczas rozdawania nagród po scenie poruszała się płynnie i swobodnie.

Cher ma 79 lat! Wygląda rewelacyjnie. A inne gwiazdy?

Nie mniej efektowna była Cher. Wokalistka pojawiła się na czerwonym dywanie, prezentując stylizację godną światowych ikon mody. Choć media bardziej rozpisywały się o innych gwiazdach, jej obecność nie umknęła uwadze i wzbudziła zachwyt. Blisko 80-letnia artystka postawiła na outfit jednocześnie elegancki i drapieżny - koronkową sukienkę ze skórzanymi paskami. Było mocno, prześwitująco i daleko od typowych preferencji seniorów.

Na absolutne show postawiła Lady Gaga. Jej wejście w spektakularnej czarnej sukni pokrytej piórami było jednym z najgłośniejszych momentów modowych wieczoru. Kreacja zaprojektowana przez markę Matières Fécales przyciągała uwagę wyjątkową formą. Były pióra, długa spódnica z trenem i wyraźnie gotycki klimat. Lady Gaga uzupełniła spektakularną kreację gładką fryzurą w bardzo jasnym blondzie, a makijażowy akcent padł na usta. Później piosenkarka pokazała się w jeszcze dwóch stylizacjach, które możecie zobaczyć w naszej galerii.

Wielką niespodzianką była obecność Kelly Osbourne. Choć podczas gali wszyscy bardziej koncentrowali się na muzycznych triumfach i hołdzie dla Ozzy’ego Osbourne’a niż na jego córce, to Kelly i tak zwracała uwagę. Pojawiła się na czerwonym dywanie u boku rodziny, prezentując elegancką, czarną stylizację idealnie wpisującą się w rockowy klimat wieczoru. Nie dało się nie zauważyć jej drastycznej przemiany. Kelly ostatnio bardzo schudła!

Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę