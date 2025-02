Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę

Za nami kolejne rozdanie prestiżowych nagród Grammy. Choć fanów muzyki bardzo interesują wyniki - kto i za co został nagrodzony, to nie mniej emocji budzą stylizacje gwiazd przybyłych na galę rozdania wyróżnień. W tym roku na czerwonym dywanie tylko jedno nie budziło zaskoczenia. To fakt, że gwiazdy stanęły na głowie, aby wyglądać zaskakująco. Efekt? Modowe koszmarki - jeden za drugim. Choć niektórym celebrytom trzeba oddać sprawiedliwość, bo wyglądali bajecznie. Zobaczcie!