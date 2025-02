Wielka afera po ostatnim "The Voice Senior". Tego nikt się nie spodziewał. Janowski musiał interweniować

Denisse Reyes zmarła po zabiegu liposukcji w klinice San Pablo Medical Clinic. Według informacji, które pojawiły się na zagranicznych portalach, czytamy, że kobieta miała reakcję alergiczną, na podany dożylnie lek. To właśnie on miał doprowadzić do śmierci kobiety. 27-latka osierociła 8-letniego synka.

Nie żyje znana influencerka. Miała tylko 27 lat

Wuj znanej influencerki, Ammao Rodriguez, w rozmowie z dziennikarzami portalu Daily Mail ujawnił, że 27-latka nie miała wcześniej problemów ze zdrowiem. Po operacji dziewczyna zaczęła czuć się źle, co skończyło się jej śmiercią. Rodriguez planuje złożyć pozew przeciwko lekarzowi, który podał lek kobiecie. Domaga się sprawiedliwości dla swojej siostrzenicy. Wyjawił, że zamierza walczyć, aby lekarz poniósł odpowiednie konsekwencje.

Zaczęła czuć się źle, doszło do zatrzymania akcji serca. Zabrali ją z pokoju, w którym była w klinice. Niech władze wymierzą sprawiedliwość Denisse i niech lekarz zapłaci za to, co zrobił - powiedział Ammao Rodriguez w rozmowie z dziennikarzami Daily Mail.

Kobieta została przewieziona do szpitala Manzur, ponieważ klinika San Pablo Medical nie miała oddziału przewidzianego na intensywną terapię. Bliscy kobiety mieli dowiedzieć się wtedy, że "jej stan jest poważny". Niestety przez kolejne dni nic się nie poprawiło. Influencerka zmarła w środę (29 stycznia 2025 roku) w sali szpitalnej.

Dr Orlando Gamboa parę lat temu był już oskarżany o podobne zaniedbania. W grudniu 2024 roku zagraniczne media informowały o tym, że był on odpowiedzialny za śmierć innej kobiety. Ona również miała przejść podobny zabieg do tego, który wykonywany był na 27-latce. Niestety ona również nie przeżyła operacji poprawiającej urodę.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.