Na nagraniu, które krąży po sieci widać wyraźnie ostatnie chwile Ariny Glazunovej. Dziewczyna pochodząca z Moskwy wybrała się ze swoimi przyjaciółmi do Gruzji. 24-letnia influencerka, podczas nagrania kolejnego wideo, straciła równowagę, spadła do przejścia podziemnego. Moment upadku widać na nagraniu. Internauci uważają, że miejsce strasznego wypadku było bardzo słabo oświetlone i można się tam było potknąć.

Do śmierci Ariny Glazunovej w Tbilisi doszło kiedy razem z przyjaciółką śpiewała hit zespołu "Hunger Boys". Zdarzenie miało miejsce 27 września 2024 roku. Po upadku dziewczyna doznała poważnych obrażeń, w tym złamania podstawy czaszki. Mimo bardzo szybkiej reakcji służb ratunkowych, które niezwłocznie przetransportowały ją do szpitala, dziewczyna zmarła, w wyniku poniesionych obrażeń.

W miejscu, w którym doszło do tragicznego wypadku TikTokerki ułożono mnóstwo kwiatów, a także zniczy.

Wysokość tego murku, który ogradza zejście do metra, to zaledwie 30 cm, a to naruszenie zasad budowlanych. Wzywamy miasto do naprawienia tego błędu, by nikt inny nie ucierpiał. Prosimy, nagłośnijcie ten wypadek – pisali przerażeni fani oraz przyjaciele 24-letniej Ariny.