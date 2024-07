Nie żyje znana influencerka. Miała tylko 24 lata

To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP. Jest potwierdzenie!

Pan Xiaoting nie żyje. W Chinach 24-latka popularność i uznanie fanów zyskała dzięki transmisjom, które robiła w sieci. Dziewczyna podczas filmików pokazywała, jak je. To popularne nagrania nazywane Mukbangami. Polegają one na jedzeniu sporej ilości niezdrowego jedzenia. Pan Xiaoting ostatnią swoją transmisję prowadziła przez ponad 10 godzin.

Nie żyje znana influencerka

Pan Xiaoting podczas nagrań zjadła ponad 10 kilogramów niezdrowego jedzenia. Wcześniej również tyle jadła, jednak tym razem jej organizm nie wytrzymał. 14 lipca 2024 roku 24-latka odeszła na zawsze.

Jak podali dziennikarze serwisu "Daily Mail" młoda dziewczyna zmarła z przejedzenia. Wyniki autopsji nie zostawiły co do tego wątpliwości. Lekarze, którzy przeprowadzili badania po śmierci kobiety, zauważyli deformację brzucha oraz pęknięcie żołądka, co było przyczyną zgonu 24-latki.

Streamerka podczas nagrań zjadła ponad 10 kilogramów jedzenia - taka ilość nie mogła być strawiona. Jakiś czas temu młoda kobieta trafiła już do szpitala z powodu krwawienia żołądka. Lekarze mówili jej, aby przestała jeść tak ogromne porcje. Ona jednak nic sobie z tego nie robiła i wróciła do streamowania, a także jedzenia.

Okazuje się, że w Chinach streamowanie w sieci podczas jedzenia jest ogromnym problemem. W 2020 roku państwo nawet zakazało tworzenia tego typu contentu. Złamanie grozi karą grzywny w wysokości do 10 tysięcy juanów, co w przeliczeniu na daje ponad 5 tysięcy złotych.

