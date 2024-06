Janusz Rewiński nie żyje. Był posłem i pomysłodawcą jednej z najbardziej znanych partii: Polskiej Partii Przyjaciół Piwa

Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku. Niewiele osób pamięta, ale słynny satyryk i aktor przed laty siadała w Sejmie. W wyborach parlamentarnych 1991 roku wystartował z listy tego o nazwie: Polska Partia Przyjaciół Piwa. Była to partia, którą założył sam Janusz Rewiński. Partia została oficjalnie zarejestrowana pod koniec grudnia 1990 roku i funkcjonowała do 1993 roku. Jednak w partii po wyborach szybko doszło do podziału na dwie frakcje. W Sejmie Rewiński stał na czele jednej z frakcji Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (tzw. Duże Piwo), która następnie została przekształcona w Polski Program Gospodarczy. Druga frakcja nazywała się: Małe Piwo.

Pomysł na Polską Partię Przyjaciół Piwa zrodził się w głowie Janusza Rewińskiego i jego znajomych. Zajęli się tym ludzie, którzy tworzyli program telewizyjny "Skauci piwni" pod koniec lat 80. i na fali jego popularności założyli stowarzyszenie "Skauci piwni" , z którego później ukształtowała się partia. W swoim programie wyborczym Polska Partia Przyjaciół Piwa głosiła: - Nie mamy złudzeń, że Polak stanie się abstynentem. Tylko niech nie pije wódki. Smaczne, chłodne, aromatyczne piwo tak samo może służyć do wznoszenia toastów (...) Przy piwie można wymienić poglądy, przy piwie łatwiej dojść do porozumienia, dogadać się. Dogadujmy się, bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali i spolegliwi.

I chociaż samo powstanie partii Rewińskiego można było postrzegać jako żart, to faktem jest, że w wyborach 1991 do Sejmu partia zdobyła 3,27% głosów (z w sumie 111 startujących wówczas komitetów wyborczych). To sprawiło, że Polska Partia Przyjaciół Piwa wprowadziła do Sejmu aż 16 posłów. Jednak w 1992 na czele partii stanął Leszek Bubel, a partia przepadła w kolejnych wyborach w 1993 uzyskując jedynie 0,1 proc. głosów.

Janusz Rewiński był posłem I kadencji Sejmu

Rewiński jako poseł stał na czele Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Zasiadał w komisji kultury i środków przekazu oraz komisji łączności z Polakami za granicą, a także dwóch podkomisjach, które były związane z jego aktorskim zacięciem, czyli podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz drugiej podkomisja ds. radiofonii i telewizji. Z sejmowych archiwów wynika też, że jego zapytania dotyczyły paliw płynnych, np:

- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Podsekretarzu Stanu! Jeżeli znane jest panu zapytanie, to nie będę go stawiał. Kwestia dotyczy wliczenia podatku drogowego w ceny paliw płynnych.

- Chciałbym tylko powiedzieć, że moje pytanie zostało postawione 19 marca, kiedy benzyna bezołowiowa była droższa od benzyny ołowiowej. Wypada mi wyrazić satysfakcję, że sytuacja diametralnie się zmieniła i benzyna bezołowiowa jest o 100 zł tańsza na stacjach benzynowych. Intencją mojego pytania było to, aby stworzyć takie warunki, w taki sposób ustalić podatki od paliw płynnych, by paliwo ekologiczne było premiowane. Tak że dziękuję bardzo.

Działalność Janusza Rewińskiego w polityce po latach

Po latach Janusz Rewiński nie zajmował się polityką. Natomiast w 2010 wszedł w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a pięć lat później w 2015 poparł w kampanii wyborczej kandydata PiS Andrzeja Dudę. W 2019 przed wyborami do Sejmu i Senatu wystąpił w spocie wyborczym PiS.

