Debata Republiki. Czas na kolejne starcie kandydatów na prezydenta. Wiadomo, jakie pytanie padnie w rundzie finałowej [RELACJA NA ŻYWO]

Kampania wyborcza weszła w kolejną fazę. Czas na telewizyjne debaty kandydatów na prezydenta. Za nami pełna emocji debata, którą organizowały trzy telewizje: Republika, wPolsce 24 oraz Trwam. Była ona odpowiedzią na to, co działo się po apelu Rafała Trzaskowskiego do Karola Nawrockiego, by kandydat popierany przez PiS z nim debatował. W tym przypadku debata miała być zorganizowana przez TVN, TVP i Polsat News.

Dwie debaty w Końskich

Jednak pozostali kandydaci nie zostali na nią zaproszeni, stąd debatę dla wszystkich zaproponowała Republika, wPolsce i Trwam. Zresztą o udział tych stacji w debacie TVN, TVP i Polsat News apelował sztab Nawrockiego. udział tych stacji był warunkiem, by doszło do rozmowy na linii Nawrocki - Trzaskowski. Wszystko się jednak zmieniło i tak po debacie na rynku w Końskich doszło do poszerzonej o liczbę kandydatów debatę TVN, TVP i Polsat News.

Debata Republiki

Osobno od tych wspomnianych debat na poniedziałek 14 kwietnia wyznaczona została właśnie debata Republiki, która startuje o 20:00. Zostali na nią zaproszeni wszyscy kandydaci, ale już wiemy, że z zaproszenia nie zamierza skorzystać Magdalena Biejat z Lewicy oraz Rafał Trzaskowski, kandydat KO. Wszystko możne się jednak zmienić nawet w ostatniej chwili. Zapraszamy na relację z debaty!

Odśwież relację