Gdzie wlać ocet do prania ręczników? Połowa Polaków popełnia ten błąd, a ręczniki robią się sztywne i szortkie. Tak używaj octu podczas prania ręczników

Gdzie wlać ocet do prania ręczników? Zrób to w ten sposób, a ręczników będą pachnące i mięciutkie

Jest świetnym środkiem do prania. Ocet bo o nim mowa od lat wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych. Nasze babki sięgały po niego bardzo często, a obecna moda na domowe środki czystości sprawiła, że ocet wrócił do łask. Ocet dodawany do prania ręczników może całkowicie zastąpić klasyczny płyn lub proszek. Posiada on właściwości bakteriobójcze dzięki czemu zabija wszelkie zarazki i drobnoustroje bytujące na tkaninach ręczników. Dodatkowo ocet zmiękcza tkaniny i jest świetna alternatywą dla planów do płukania. Ocet także niweluje brzydkie zapachy i przeciwdziała osadzaniu się kamienia na podzespołach pralki. Warto jednak wiedzieć, że ocet nie dopierze tłustych plam.

Wiele osób zastanawia się, gdzie wlać ocet do prania ręczników. Jeżeli chcesz, aby ocet pomógł dokładnie wyprać ręczniki to najlepiej dodać go albo do komory na płyn do prania lub bezpośrednio do bębna pralki. W ten sposób ocet wymiesza się z wodą już podczas prania wstępnego. Niektórzy wskazują, że częste korzystanie z octu podczas prania może być niebezpieczne dla pralki. To fakt, za duża ilość kwasowego octu może zniszczyć niektóre gumowe elementy pralki. Stosując jednak ocet w prawidłowych ilościach nie powinno to mieć miejsca. Ocet szybko miesza się z wodą przez co jego żrące właściwości są zminimalizowane. Eksperci wskazują, że na jedno pranie wystarczy pół szklanki białego octu.

Ocet to prania ręczników możesz dodać także do komory na płyn do płukania. W takim przypadku zostanie on dodany w ostatniej fazie prania i zadziała właśnie jak płyn do płukania. Zmiękczy tkaniny oraz usunie brzydkie zapachy.

Czy podczas prania ręczników można miesiąc ocet z proszkiem do prania?

Naukowcy wskazują, że mieszanie różnych detergentów nie jest wskazane. Dla przypadku, często polecane mieszanie octu z sodą oczyszczoną jest nieskuteczne. Oba te produkty wzajemnie niweluje swoje działanie i taka mieszanka nie ma żadnych właściwości czyszczących. Szczególnie niebezpieczne jest mieszanie octu z płynami do WC. Takie połączenie jest bardzo żrące, a powstające opary szkodliwe dla zdrowia. Nie zaleca się także mieszania octu z proszkiem do prania. Może ona zneutralizować właściwości proszku i oba składniki będą nieskuteczne.