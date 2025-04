W ten sposób wybielisz firanki bez wysiłku. Będą śneżnobiałe niczym zęby George'a Clooneya. Sposób na pranie firanek, który sprawdzi się przed Wielkanocą

Sposób na śnieżnobiałe firanki. Jak przywrócić im oryginalną biel?

Mycie okien i pranie firanek to te czynności, które wiele osób wykonuje tuż przed Wielkanocą. Wpisują się one w wiosenny porządki i sprawiają, że pomieszczenia są odświeżone. Brudne firanki zbierają kurz oraz roztocza co przekłada się na jakość powietrza w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wiosną, gdy jest coraz więcej słońca cały ten brud na oknach i firankach jest o wiele bardziej widoczny. Z czasem firanki nie tylko się brudzą, ale także żółkną. Dzieje się tak na skutek promieni słonecznych. Samo pranie to zdecydowanie za mało, by firanki odzyskały śnieżnobiały kolor. Potrzebne są również odpowiednie detergenty. Muszą one mieć działanie wybielające, ale jednocześnie być delikatne dla tkanin. Wielu specjalistów od prania rekomenduje domowe sposoby na pranie firanek. Jednym z oczywistych wyborów jest soda oczyszczona. Posiada ona właściwości przeciwbakteryjne, dzięki czemu rewelacyjnie dopiera brudne tkaniny, a dodatkowo delikatnie je wybiela. Soda oczyszczona doskonale sprawdzi się do regularnego prania firanek. Dodawaj kilka łyżek sody oczyszczonej do każdego prania. Wsypuj ją bezpośrednio do bębna pralki.

Rozpuść to w wodzie i namocz firanki. Będę białe jak przy zakupie

Na duże zabrudzenia firanek niezbędne jest ich namoczenie przed praniem. W ten sposób materiał odpowiednio namięknie, a rozpuszczony w wodzie detergent wsiąknie w każde włókno. Do namaczania firanek świetnie sprawdzi się aspiryna. Wystarczy, że rozpuścić kilka tabletek aspiryny w letniej wodzie i przez około 1 godzinę będziesz namaczać w niej firany Aspiryna posiada właściwości wybielające i świetnie usuwa pożółkły osad. Jest delikatna dla tkanin i dodatkowo je odświeża. Po namaczaniu firanek w roztworze wody i aspiryny upierz je w pralce jak zawsze.