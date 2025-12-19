Wsyp 2 łyżki i nastaw pranie. Obrusy na święta będą pachnące i białe, że nawet teściowa pochwali. Pranie obrusów w pralce

Obrusy wymagają specjalnego traktowania w pralce – dowiedz się, jak uniknąć ich kurczenia i usztywniania.

Stare plamy, np. z wina czy tłuszczu, wymagają wstępnego zaprania – poznaj domowe sposoby na ich usunięcie.

Dodaj 3 łyżki tej mieszanki do prania, aby obrus był idealnie czysty, świeży i miękki – zaskakujące rezultaty gwarantowane!

Jak prać obrusy w pralce?

Obrusy najczęściej pierze się przed świętami lub innymi, ważnymi uroczystościami. Przez większość czasu leżą one schowane w szafkach, gdzie mogą zbierać kurz i innego rodzaju zabrudzania. Zanim jednak wrzucisz obrusy do bębna pralki sprawdź, jak zrobić to prawidłowo. Obrusy najczęściej wykonane są z delikatnego materiału, który należy prać podobnie jak firanki i zasłony. Eksperci od sprzątania wskazują, że do prania obrusów najlepiej wybrać program prania delikatnego z niskimi obrotami podczas wirowania. Nie pierz obrusów w bardzo wysokich temperaturach ponieważ materiał może zacząć się kurczyć. Należy również unikać dodawania płynów do płukania. Mogą one powodować sztywnienie materiałów, przez co obrus może zacząć się źle układać na stole.

Jeżeli na obrusie są stare plamy to warto je delikatnie zaprać przed włożeniem do pralki. Możesz do tego wykorzystać delikatny odplamiacz (zawsze sprawdzaj, czy dany materiał może potraktować tego rodzaju detergentem). Wino lub barszcz czerwony możesz zaprać octem lub czystym alkoholem. Na tłuste plamy dobrze sprawdzi się mieszanka mleka oraz maki ziemniaczanej. Stare zabrudzenia usuniesz mieszanką sody oczyszczonej i wody.

Już 3 łyżki tego proszku sprawią, że Twój obrus po praniu będzie idealnie czysty i pachnący

Obrusy pierz zawsze osobno i staraj się nie przeładowywać bębna pralki. Dzięki temu woda oraz detergenty będą mogły swobodnie opływać włókna. Do bębna pralki nasyp 3 łyżki wymieszanej sody oczyszczonej z proszkiem do pieczenia. Taka mieszanka doskonale odświeży prany materiał i sprawi, że nie będzie on sztywny. Soda oczyszczona zadziała przeciwbakteryjnie i zniweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo, w przypadku białego obrusu, delikatnie go wybieli i sprawi, że będzie jak nowy. Proszek do pieczenia ma działanie oczyszczające i wspiera detergent piorący. Sprawi, że obrus będzie lepiej doprany. Mieszanka sody oczyszczonej oraz proszku do pieczenia jest bezpieczna nawet dla delikatnych materiałów dlatego możesz ją bezpiecznie stosować do prania różnych tkanin.