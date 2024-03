Przysmak z PRL-u mieszam z wodą i namaczam w tym obrus przed Wielkanocą. Genialna mieszanka wybieli obrusy i doda im świeżości. Biały obrus na święta

Zrób to teraz, a uzyskasz sadzonki hortensji za darmo. Wypuszczą przepiękne kwiaty w Twoim ogrodzie. Sąsiadce opadnie szczęka, gdy to zobaczy

Mieszam z wodą i namaczam w tym obrus. Po praniu jest śnieżnobiały

Biały obrus prezentuje się elegancko i świetnie sprawdza się podczas świąt. Często bywa jednak tak, że jest on nieużywany przez długie miesiące i po wyjęciu z szafy okazuje się pożółkły. W takim przypadku ratunkiem będzie delikatnie wybielenie obrusu. Sprawdzi się do tego domowa mieszanka z zsiadłego mleka. Delikatnie wybieli obrus i usunie przebarwienia na materiale. Namaczanie obrusów w roztworze z zsiadłego mleka to stary sposób, który stosowany był jeszcze przez nasze babcie. Zsiadłe mleko zawiera kwas mlekowy, który genialnie rozpuszcza zabrudzenia oraz zmiękcza tkaniny. Działa wybielająco i odświeżająco. Wymieszaj zsiadłe mleko z wodą w proporcjach 1:4 i w takiej mieszance namocz obrus przez około 8 godzin. Po tym czasie upierz obrus jak zwykle. Aby zwiększyć efekt odświeżenia i wybielenia możesz do pralki dodać szczyptę sody oczyszczonej.

Jak prawidłowo prać obrus w pralce?

Obrus powinno prać się osobno. Pamiętaj, by nigdy nie przeładowywać bębna pralki. Około 1/3 jego objętości zostaw pustą, by woda i detergenty piorąco mogły swobodnie przepływać pomiędzy tkaninami. Bawełniane obrusy możesz prać w wysokich temperaturach, nawet w 60 stopniach. Unikaj stosowania płynów do płukania. Mogą one zniszczyć powłokę ochronną, jaką pokrywa się obrusy. Do prania używaj delikatnych środków piorących i nie dodawaj chemicznych wybielaczy.