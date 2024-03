Wrzucam 2 kapsułki i zalewam wrzącą wodą. Zatkany odpływ w zlewie odtyka się bez przepychania. Sposób na drożny zlew

Wrzucam 2 tabletki i zalewam wrzącą wodą. Sposób na odetkanie odpływu w zlewie

Niby każdy wie, że odpływ w zlewie to nie miejsce na wyrzucanie odpadków, ale jednak każdemu zdarza się wrzucić tam coś, czego nie powinien. Zlew w kuchni często zatyka się przez resztki jedzenia, a ten w łazience przez włosy i nierozpuszczalne w wodzie maseczki lub inne kosmetyki. Zatkany odpływ w zlewie to nie powód do paniki. Zanim wezwiesz hydraulika przetestuj domowe sposoby. Może się okazać, że samodzielnie uporasz się z problemem. Zatkany zlew można odetkać przy pomocy sody oczyszczonej lub octu. Innym skutecznym patentem jest aspiryna. Wrzuć do zlewu 2 pokruszone tabletki aspiryny, zalej wrzącą wodą i dodaj niewielką ilość octy. Aspiryna wraz z octem mogą odetkać zator. Odczekaj 30 minut i jeszcze raz przepłucz wszystko ciepłą wodą. Rury staną się znów drożne, a woda będzie swobodnie spływać.

Czego nie wrzucać do zlewu?

Wrzucanie wszystkiego, co popadnie do zlewu może skończyć się nie tylko zatkanym odpływem, ale nawet awarią całej instalacji hydraulicznej. Najbardziej niebezpieczny jest gorący olej lub inny tłuszcz, który może zniszczyć rury. Do zlewu nie wyrzucaj resztek jedzenia i innych produktów nierozpuszczających się w wodzie. Prewencyjnie warto także przeprowadzać zabiegi na odetkanie zlewu. Sprawią one, że w odpływie nie będą zbierały się złogi włosów i resztek jedzenia.