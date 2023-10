Jak odetkać zatkany zlew bez Kreta? Domowa mieszanka od znajomej sprzątaczki, która rewelacyjnie poradzi sobie z włosami w odpływie

Domowe sposoby na zatkany zlew. Naturalny Kret, który udrożni rury

Jak udrożnić rury bez Kreta? Zatkany zlew to wcale nie taki rzadki problem. Zdarza się, że ze zlewu zaczyna unosić się brzydki zapach lub woda nie spływa, jak powinna. Powodem takiego stanu rzeczy często są przytkane rury pod zlewem. W odpływie mogą znajdować się resztki jedzenia lub włosy. Posiadaczki długich włosów doskonale zdają sobie sprawy, że wypadające kosmyki potrafią całkowicie zatkać odpływ i utrudnić spływanie wody. Sposobem na odetkanie zatkanego zlewu jest oczywiście Kret. Jest to silnie żrąca substancja, która rozpuszcza wszelkiego rodzaju resztki znajdujące się w odpływie zlewu. Coraz więcej osób rezygnuje jedna z chemicznych detergentów na rzecz domowych mieszanek. Są one równie skuteczne i poradzą sobie również z zatkanym zlewem. Aby przygotować naturalną mieszanką na udrożnienie rur potrzebujesz pół szklanki sody oczyszczonej, 1 szklaną octu destylowanego oraz gorącą wodę. Wsyp do odpływu sodę oczyszczoną i połowę octu. Zatkaj odpływ korkiem i poczekaj aż przestanie "szumieć". Po tym czasie wlej pozostają ilość octu i ponownie zatkaj odpływ. Pozostaw go na około 30 minut, a następnie wszystko porządnie zalej gorącą wodą.

Zobacz także: Zmieszaj z wodą i wlej do żelazka. Wystarczy kilka kropel, a Twoje stare ubrania będą jak nowe

Jak odetkać zatkany zlew bez Kreta? Wykorzystaj proszek do pieczenia

Jeżeli nie masz pod ręką octu oraz sody oczyszczonej możesz wykorzystać proszek do pieczenia. Daje on nieco delikatniejszy efekt, ale równie skutecznie poradzi sobie z niewielkim problemem. Do odpływu zlewy wsyp całe opakowanie proszku do pieczenie i zalej go gorącą wodą.

Sonda Dbasz regularnie o zlew? Tak, czyszczę go codziennie Czyszczę go raz na kilka dni W ogóle go nie myję