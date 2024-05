JESTEŚMY W SZOKU

Gdy zobaczyliśmy ceny truskawek na tych bazarach załamaliśmy ręce! Klienci nie mogą w to uwierzyć. Aż tyle?!

Od kilku dni na wielu podkarpackich bazarkach i ryneczkach pojawiają się pierwsze polskie truskawki szklarniowe. To początek sezonu i owoce zazwyczaj są droższe i jest ich mniej, ale czy ceny są faktycznie zaporowe i nie do przejścia? Sprawdziliśmy to i... nie mogliśmy w to uwierzyć. Za kilogram tych słodkości trzeba zajrzeć głęboko do portfela!