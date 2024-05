Taki poród zdarza się raz na trzy lata. "Maleństwo" przyszło na świat w Bieszczadach

Horoskop o miłości. Powtarza się to słowo! Nadzieja od przepowiedni ale nie tylko. Horoskop tygodniowy

Pierwsze żubrzątko w 2024 roku. Radość w Bieszczadach

Pierwsze w 2024 r. żubrzątko przyszło na świat w zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem w Bieszczadach. Tę radosną nowinę przekazał w poniedziałek (13 maja) Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Żubrzątko urodziło się 12 maja. I choć przyszło na świat w Polsce, jego rodzice są z Europy Zachodniej. Marszałek wyjaśnił, że matka to "krowa o imieniu Muczna przywieziona z Francji", zaś ojcem jest "młody byk Spovid, przywieziony z Niemiec".

Marszałek podkreślił, że to rzadkość, by żubrzyce rodziły tak wcześnie. Zwykle ma to miejsce w czerwcu. Ewelina Baran z Nadleśnictwa Stuposiany przypomniała, tak wczesne narodziny wydarzyły się ostatnio w 2021 r.

- Noworodek dość raźno zabrał się do życia, dużo ssie mleka i zaczyna biegać. W ubiegłym roku w zagrodzie przyszły na świat cztery żubrzątka, którym imiona zostały nadane w drodze ogólnopolskiego konkursu - powiedziała Ewelina Baran, cytowana przez Interię. Do księgi rodowodowej w ubiegłym roku zapisano byczka Puerto oraz jałówki Pustynkę, Pułapkę i Pudynę. Przyjęto, że imiona bieszczadzkich żubrów urodzonych w niewoli zaczynają się od liter "Pu".

Źródło: Interia

