Stalowa Wola: Potężny pożar hali. Płonął zakład z paliwami alternatywnymi

W piątek wieczorem (19 grudnia) Stalową Wolę (woj. podkarpackie) zaniepokoił pożar, który wybuchł w hali zakładu przetwarzającego paliwa alternatywne. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków, ogień udało się opanować. W sobotę rano na miejscu wciąż pracowało ponad 30 strażaków, którzy dogaszali tlące się zarzewia.

Dogaszanie pożaru w Stalowej Woli – utrudniony dostęp do hali

Młodszy brygadier Krystian Bąk, oficer prasowy PSP w Stalowej Woli, poinformował Polską Agencję Prasową, że działania wciąż trwają i potrwają jeszcze kilka godzin. „Przemywamy zarzewia ognia, do hali cały czas dostęp jest utrudniony, ze względu na dosyć mocno nadpaloną konstrukcję, ale dbamy o bezpieczeństwo ratowników” – powiedział.

Strażacy podkreślają, że sytuacja jest pod kontrolą i pożar nie rozprzestrzenia się poza obrys hali. Największe zagrożenie minęło, ale dogaszanie jest utrudnione ze względu na specyfikę materiałów znajdujących się wewnątrz.

Prezydent Stalowej Woli apeluje o ostrożność. Badania jakości powietrza uspokajają

W związku z pożarem prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, zaapelował do mieszkańców o ograniczenie wychodzenia na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń. Jednak po północy uspokoił, informując, że badania jakości powietrza nie wykazały żadnego zagrożenia. Zalecenie zostało odwołane, a pomiary są regularnie powtarzane.

Co było przyczyną pożaru w Stalowej Woli?

Przyczyna pożaru w hali przy ul. Grabskiego w Stalowej Woli jest na razie nieznana. Wiadomo, że wewnątrz znajdowały się tworzywa sztuczne, które pod wpływem wysokiej temperatury topiły się, tworząc trudną do ugaszenia skorupę.

Na szczęście, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Strażacy nadal pracują na miejscu, aby całkowicie ugasić ogień i zabezpieczyć teren.

