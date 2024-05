Mama pięcioraczków załamana. Co się dzieje w rodzinie z Horyńca? "Dwa kroki w tył"

Niewyjaśniona zbrodnia sprzed lat. Policja prosi o pomoc w identyfikacji sprawcy

Sprawca zbrodni, do której doszło w 2009 r. w Krośnie wciąż pozostaje bezkarny. W związku z tym, śledczy zwracają się z prośbą do osób mogących posiadać informację dla toczącego się postępowania. Swoją prośbę kierują również do osób, które dotychczas w tej sprawie udzieliły organom śledczym pomocy, która pozwalała na zawężenie kręgu osób mających związek z dokonaniem zabójstwa Tadeusza S. oraz rozboju na Krystynie S. Policja zapewnia dyskrecję i zachowanie pełnej tajemnicy danych osób pomagających w wyjaśnieniu tej zbrodni.

Mundurowi opublikowali zdjęcia prezentujące portret pamięciowy domniemanego sprawcy zbrodni. Kryminalna zagadka sprzed lat mogłaby zostać rozwiązana po identyfikacji tego mężczyzny. Poniżej dalsza część artykułu.

i Autor: Podkarpacka Policja Podkarpacka policja prosi o pomoc w identyfikacji osoby, która dopuściła się zabójstwa.

Jak przekazać informacje?

Jeśli ktoś posiada informację, które mogą pomóc służbom w rozwiązaniu sprawy zabójstwa krośnieńskiego przedsiębiorcy, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tel. 47 821-23-27, email: [email protected], funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Krośnie tel: 47 828 33 30 lub Prokuratorem Małopolskiego Wydziały Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie email: [email protected].

Można również kontaktować się z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

