Zamknięte lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Polska poderwała myśliwce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-12-27 7:15

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze - poinformowała w sobotę (27.12) na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Polskie samoloty F-16

i

Autor: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego / Facebook/ CC0 3.0 Polskie samoloty F-16

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Czytaj też: Ich dom został zburzony przed świętami. Wszystko przez Rosję. Jak spędzą święta ludzie z Wyryk?

Działania DORSZ mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Wojsko Polskie w kosmosie. Gen. Bieniek o roli satelitów w nowoczesnej obronie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW
LUBLIN