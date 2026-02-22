Zamknięto dwa lotniska w Polsce. Jest oficjalny komunikat. W tle działania wojskowe

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-22 7:15

Operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie zostały tymczasowo wstrzymane. Decyzja ma związek z działaniami wojskowymi i została podjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała oficjalny komunikat.

Zamknięto dwa lotniska w Polsce. Jest oficjalny komunikat. W tle działania wojskowe

i

Autor: Pixabay.com

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zawiesiły działanie. Poderwano myśliwce

Operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie zostały tymczasowo zawieszone. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że decyzję podjęto w celu zapewnienia swobody działania lotnictwu wojskowemu. Sytuacja ma związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które prowadzi uderzenia na terytorium Ukrainy.

- Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił dostępne siły i środki. W powietrze poderwano dyżurne pary myśliwców oraz samolot wczesnego ostrzegania. W najwyższy stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - podkreślono w komunikacie.

Działania mają charakter zapobiegawczy i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach sąsiadujących z obszarami objętymi zagrożeniem.

- Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji.

- Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - czytamy.

Przeczytaj także:
Ostrzeżenie dla turystów w Bieszczadach. Lepiej nie ryzykować!
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
W tym mieście niemal wszyscy mieszkają w jednym bloku. Lokatorzy potrafią nie wychodzić z niego przez kilka miesięcy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki