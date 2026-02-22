Zamknięto dwa lotniska w Polsce. Jest oficjalny komunikat. W tle działania wojskowe

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zawiesiły działanie. Poderwano myśliwce
Operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie zostały tymczasowo zawieszone. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że decyzję podjęto w celu zapewnienia swobody działania lotnictwu wojskowemu. Sytuacja ma związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które prowadzi uderzenia na terytorium Ukrainy.
- Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - przekazano w oficjalnym komunikacie.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił dostępne siły i środki. W powietrze poderwano dyżurne pary myśliwców oraz samolot wczesnego ostrzegania. W najwyższy stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.
Działania mają charakter zapobiegawczy i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach sąsiadujących z obszarami objętymi zagrożeniem.
Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji.
- Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - czytamy.