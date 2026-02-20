Bus, porshe i ciężarówka zderzyły się na DK19! Wielkie utrudnienia. Znamy szczegóły

W miejscowości Wyżne na DK19 doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem busa, porsche i ciężarówki.

Wstępne ustalenia wskazują, że 25-letni kierowca busa najechał na tył porsche, które zderzyło się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką.

Jedna osoba trafiła do szpitala, a droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło w piątek (20 lutego 2026) około godz. 7.30 w miejscowości Wyżne. Dyżurny strzyżowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 19. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz służby ratunkowe.

Szczegóły wypadku w Wyżnem. Jak do niego doszło?

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-letni mieszkaniec Rzeszowa, kierujący busem, najechał na tył porsche, którym kierował 38-letni mieszkaniec Śląska. Siła uderzenia była tak duża, że porsche zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w prawidłowo jadący ciągnik siodłowy marki Volvo z naczepą.

– Badanie stanu trzeźwości wykazało, że wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi – informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

Kierujący porsche został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Strzyżowie z obrażeniami, które na szczęście nie zagrażają jego życiu.

Utrudnienia na DK19. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Droga krajowa nr 19 w miejscowości Wyżne jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy, jednak utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policjanci ze Strzyżowa prowadzą szczegółowe dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku.

Źródło: KPP Strzyżów