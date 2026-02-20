Ostrzeżenie dla turystów w Bieszczadach. Lepiej nie ryzykować!

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-02-20 18:40

Marzy Ci się zimowa przygoda w Bieszczadach? Uważaj, bo teraz panują tam warunki tylko dla doświadczonych turystów. Jak informują pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, trasy są oblodzone i pokryte zmrożonym śniegiem, co znacząco zwiększa ryzyko poślizgnięć oraz upadków. Do tego bezpieczny dojazd do parkingu w Bukowcu jest możliwy teraz tylko dla samochodów terenowych z napędem na cztery koła.

Bieszczady w zimowej odsł.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Zimowy, górski krajobraz dominuje w centrum obrazu, ukazując szerokie, zaśnieżone grzbiety pokryte białym puchem. Na pierwszym planie, po prawej stronie, leży głęboka warstwa śniegu z kilkoma widocznymi pagórkami i śladami. W prawym dolnym rogu znajduje się duża kępa śniegu, przypominająca krzew lub kamień, częściowo pokryta białym puchem. W tle, po lewej stronie, wznoszą się stoki pokryte ciemnymi, bezlistnymi drzewami, tworząc wyraźny kontrast z jaśniejszym, ośnieżonym terenem. Na stokach po prawej stronie widoczne są pojedyncze, obsypane śniegiem drzewa, niektóre z nich to iglaki o stożkowatym kształcie, a inne to drzewa liściaste z nagimi gałęziami. Horyzont rysuje się jako lekko zamglone, jasne niebo, przechodzące w błękitną biel, z niewyraźnymi obrysami dalszych, zaśnieżonych szczytów w oddali.

Trudne zimowe warunki w Bieszczadach. BPN i ratownicy GOPR ostrzegają turystów

W Bieszczadach zima pokazuje swoje surowe oblicze. Warunki na szlakach są trudne i wymagają od turystów nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim rozsądku. Jak informują pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego, trasy są oblodzone i pokryte zmrożonym śniegiem. W piątkowym komunikacie BdPN podkreślono, że obecnie wędrówki po górach wymagają odpowiedniego przygotowania i wyposażenia. Największe utrudnienia występują na stromych podejściach oraz w partiach grzbietowych. Tam zalega twardy, zmrożony śnieg, a miejscami pojawia się lód. Bez raczków i kijków trekkingowych poruszanie się może być nie tylko uciążliwe, ale wręcz niebezpieczne. Pokrywa śnieżna jest zróżnicowana – w niższych partiach gór ma około 5 centymetrów, natomiast wyżej sięga nawet 50 centymetrów. Różnice wynikają z wysokości oraz ekspozycji terenu. W miejscach bardziej nasłonecznionych śnieg jest cieńszy, ale często przekształcony w twardą, śliską warstwę. W wyższych rejonach zalega go więcej, co dodatkowo utrudnia marsz.

Droga do parkingu w Bukowcu jest obecnie praktycznie dostępna wyłącznie dla samochodów terenowych

Nie wszystkie szlaki są w jednakowym stanie. Trasa z Przełęczy pod Tarnicą w kierunku Przełęczy Goprowskiej pozostaje słabo przetarta, co oznacza konieczność torowania sobie drogi w śniegu. Z kolei szlak z Bukowca do Źródeł Sanu jest w całości pokryty ubitą warstwą zmrożonego śniegu, która przy niskich temperaturach zamienia się w twardą, śliską taflę. Problemy dotyczą również dojazdu. Droga do parkingu w Bukowcu jest obecnie praktycznie dostępna wyłącznie dla samochodów terenowych z napędem 4x4. Wysokie koleiny, lód i zalegający śnieg sprawiają, że wjazd zwykłym autem osobowym może skończyć się utknięciem. Służby apelują, by kierowcy nie podejmowali niepotrzebnego ryzyka. Utrudnienia pojawiły się także w Tarnawie Niżnej. Wysoki poziom wody w rzece Roztoka uniemożliwia przejście brodem. Turyści powinni korzystać wyłącznie z kładki znajdującej się przy „Hoteliku nad Roztoką”. Pracownicy Parku przypominają również o zainstalowaniu aplikacji „Ratunek”. W razie wypadku pozwala ona służbom precyzyjnie określić lokalizację osoby potrzebującej pomocy. W zimowych warunkach, gdy każda minuta ma znaczenie, może to przesądzić o bezpieczeństwie w górach. 

