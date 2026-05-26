Katarzyna Dowbor złożyła mamie życzenia przed kamerą. Reakcja pani Krystyny rozbroiła wszystkich

Katarzyna Dowbor ma czworo, a nie dwoje dzieci
Dziennikarka w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że jej rodzina rozrosła się w sposób, który napawa ją dumą.
Ja się śmieję, że mam teraz czworo dzieci, bo mam córkę, syna, synową i zięcia. Wszystkie te dzieciaki mówią do mnie mamo i wszystkie są naprawdę bardzo fajne, ciepłe i kochane
- mówi Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".
Nie przegap: Dowbor przyszła i ZMIOTŁA konkurencję! Ten luksusowy dodatek zrobił robotę
Mama Kasi Dowbor bije rekordy lajków
W Dniu Matki Katarzyna Dowbor nie tylko świętuje i przyjmuje życzenia - jest też córką, i to wyjątkowo szczęśliwą.
Mam to szczęście, że jeszcze mam mamę - cudowną, w ogóle gwiazdę mojego Instagrama. Mama to lubi, ona naprawdę pyta: a kiedy znowu coś nagramy? Najwięcej lajków ma mama zawsze
- zdradza nam dziennikarka z rozbrajającą szczerością.
Zobacz także: Katarzyna Dowbor POKAZAŁA córkę! Maria skończyła 27 lat
26 maja na profilu instagramowym Kasi Dowbor pojawiło się nowe nagranie z udziałem jej mamy. Pani Krystyna znów stała się gwiazdą sieci.
"A gdzie jest prezent?"
Na profilu Katarzyny Dowbor w Dniu Matki pojawiło się nagranie, które momentalnie podbiło serca obserwatorów. Katarzyna składa mamie, pani Krystynie, życzenia z okazji jej święta.
Mamo, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, bo to jest w tej chwili dla ciebie najważniejsze. Z okazji Dnia Matki wszystkiego dobrego
- mówi dziennikarka. Pani Krystyna wysłuchuje życzeń z uwagą, po czym bez chwili wahania przechodzi do rzeczy:
A gdzie jest prezent?
Córka od razu zareagowała na te słowa.
Mam, mam, proszę bardzo. Jest prezent. Zaraz będziesz oglądać
- zapewnia rozbawiona córka.
Trudno o lepsze podsumowanie Dnia Matki.
Polecamy: Katarzyna Dowbor rzadko chwali się, kim jest jej brat. Wydało się! Fortuna, jachty i kariera w USA