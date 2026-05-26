Katarzyna Dowbor złożyła mamie życzenia przed kamerą. Reakcja pani Krystyny rozbroiła wszystkich

Katarzyna Dowbor ma czworo, a nie dwoje dzieci

Dziennikarka w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że jej rodzina rozrosła się w sposób, który napawa ją dumą.

Ja się śmieję, że mam teraz czworo dzieci, bo mam córkę, syna, synową i zięcia. Wszystkie te dzieciaki mówią do mnie mamo i wszystkie są naprawdę bardzo fajne, ciepłe i kochane

- mówi Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Mama Kasi Dowbor bije rekordy lajków

W Dniu Matki Katarzyna Dowbor nie tylko świętuje i przyjmuje życzenia - jest też córką, i to wyjątkowo szczęśliwą.

Mam to szczęście, że jeszcze mam mamę - cudowną, w ogóle gwiazdę mojego Instagrama. Mama to lubi, ona naprawdę pyta: a kiedy znowu coś nagramy? Najwięcej lajków ma mama zawsze

- zdradza nam dziennikarka z rozbrajającą szczerością.

26 maja na profilu instagramowym Kasi Dowbor pojawiło się nowe nagranie z udziałem jej mamy. Pani Krystyna znów stała się gwiazdą sieci.

"A gdzie jest prezent?"

Na profilu Katarzyny Dowbor w Dniu Matki pojawiło się nagranie, które momentalnie podbiło serca obserwatorów. Katarzyna składa mamie, pani Krystynie, życzenia z okazji jej święta.

Mamo, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, bo to jest w tej chwili dla ciebie najważniejsze. Z okazji Dnia Matki wszystkiego dobrego

- mówi dziennikarka. Pani Krystyna wysłuchuje życzeń z uwagą, po czym bez chwili wahania przechodzi do rzeczy:

A gdzie jest prezent?

Córka od razu zareagowała na te słowa.

Mam, mam, proszę bardzo. Jest prezent. Zaraz będziesz oglądać

- zapewnia rozbawiona córka.

Trudno o lepsze podsumowanie Dnia Matki.

