Katarzyna Dowbor rzadko chwali się, kim jest jej brat. Wydało się! Fortuna, jachty i kariera w USA

Katarzyna Dowbor (66 l.) od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Jako prowadząca programu „Nasz nowy dom” zyskała ogromną sympatię widzów. Teraz spełnia się w roli prowadzącej "Pytanie na Śniadanie" w TVP. Mało kto jednak wie, że jej brat Tomasz to niezwykle zamożny przedsiębiorca. Pięć świetnie prosperujących klinik, jacht pod polską banderą i amerykańska kariera – to tylko część jego osiągnięć. Znamy szczegóły.

Brat Katarzyny Dowbor

Popularność Katarzyny Dowbor opiera się nie tylko na jej wieloletniej pracy w telewizji, lecz także na autentycznej sympatii, jaką darzą ją widzowie. W programie „Nasz nowy dom” przez lata wspierała rodziny w trudnej sytuacji, zmieniając ich życie na lepsze. Choć obecnie nie prowadzi już tego formatu, jej wizerunek wciąż pozostaje bardzo pozytywny. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że sukces w rodzinie Dowborów to nie tylko domena Katarzyny. Jej brat Tomasz to człowiek, który osiągnął w życiu naprawdę wiele. I choć Katarzyna Dowbor raczej nie mówi publicznie o bratu, to jak wynika z jej książki, Tomek jest majętnym biznesmenem mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych.

– Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Wyjechał do USA we wczesnych latach 80-tych. Nie znał wtedy angielskiego. Mieszkał w Nowym Jorku, rankami chodził do szkoły, wieczorami pracował jako taksówkarz. Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery - pisała Katarzyna Dowbor.

Dalej prezenterka podkreśliła, że jej brat to niesamowity człowiek, który kierując swoimi klinikami, już jako dojrzały mężczyzna i głowa rodziny, skończył na Uniwersytecie Columbia reżyserię i produkcję filmową, ponieważ zawsze go to bardzo interesowało. Szczegóły poniżej.

Brat Katarzyny Dowbor zrobił imponującą karierę. Media plotkowały też o jego romansie z Małgorzatą Foremniak

Co ciekawe, brat Katarzyny Dowbor już kiedyś stał się bohaterem mediów, kiedy umawiał się przez jakiś czas z aktorką Małgorzatą Foremniak. Tomasz poznał ją w Chicago na jednej z imprez organizowanych przez Polonię. Ostatecznie związek jednak nie wypalił. Zawsze mógł jednak znaleźć oparcie w znanej siostrze.

- Ostatnio zaczął trenować triathlon, co może być oznaką kryzysu wieku średniego. Wcześniej biegał maratony. Ma też własny jacht z wielką polską banderą. Posiada dwa obywatelstwa i jest wielkim polskim patriotą. (…) Do dzisiaj jest takim wariatem jak w młodości – pisała w książce Katarzyny Dowbor.

Historia Tomasza Dowbora pokazuje, że determinacja, odwaga i ciężka praca mogą wynieść człowieka z taksówki na ulicach Nowego Jorku prosto do gabinetu właściciela kilku świetnie prosperujących klinik. Choć od lat mieszka w USA, wciąż pielęgnuje swoje polskie korzenie i dumę z pochodzenia. A patrząc na jego dokonania, można śmiało powiedzieć, że w rodzinie Dowborów talent, pasja i ambicja idą w parze.

