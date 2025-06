Choć dziś Katarzyna Dowbor nie prowadzi już programu, z którym była kojarzona przez ostatnią dekadę, jej nazwisko wciąż budzi ogromne emocje. Przez dziesięć lat była twarzą "Naszego nowego domu" – formatu, który nie tylko zmieniał życie bohaterów odcinków, ale i wzruszał miliony fanów w całej Polsce. Dziennikarka zaskarbiła sobie sympatię publiczności empatią, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Ale jak zachowywała się, kiedy gasły kamery? O tym opowiedział Maciej Pertkiewicz, ekspert budowlany i członek ekipy programu.

Zobacz też: Tak gwiazdy świętowały Dzień Matki 2025. Były dzieci, kwiaty i łzy

Taka naprawdę jest Katarzyna Dowbor

Wiele osób przekonanych było, że Katarzyna Dowbor na planie programu pojawiała się tylko na chwilę – by porozmawiać z rodziną, udekorować wnętrze i symbolicznie wręczyć klucze do nowego domostwa. Tymczasem za kulisami wyglądało to zupełnie inaczej! Dziennikarka brała aktywny udział w przygotowaniach, interesowała się postępami remontu, a przede wszystkim – przeżywała historie uczestników programu.

Maciej Pertkiewicz, który przez wiele lat dzielił z nią plan zdjęciowy, w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradził, że Katarzyna Dowbor była nie tylko szefową z ogromnym doświadczeniem, ale też serdecznym i miłym człowiekiem.

Współpracę z Kasią Dowbor wspominam wspaniale, zresztą nadal mamy ze sobą kontakt, czasem do siebie dzwonimy, rozmawiamy sobie o różnych sprawach prywatnych i zawodowych. Wiem, że zawsze mogę do niej zadzwonić, poradzić się, bo jest niezwykle doświadczoną telewizyjnie osobą, więc jak mam jakieś wątpliwości czy pytania, to mogę od niej dostać taką poradę. Jest to niezwykle cenne. A tak po ludzku bardzo się polubiliśmy na planie naszego programu i myślę, że ta przyjaźń przetrwa jeszcze bardzo długo - mówił w wywiadzie mężczyzna.

Zobacz też: Katarzyna Dowbor skomentowała plotki dotyczące konfliktu z TVP. Ma jasny przekaz

Prezenterka była również niezwykle dociekliwa i zaangażowana. Jak podkreśla ekspert, nie ograniczała się do obecności przed kamerą. Często zadawała pytania, dopytywała o detale techniczne, chciała rozumieć, jak funkcjonują konkretne rozwiązania remontowe.

Kasia była dociekliwa i to nie było tak, że ona jakieś rzeczy udawała tylko na potrzeby zdjęć. Jak miała coś zrobić na planie, to zawsze chciała wiedzieć, jak, czym, jeszcze nawet później potrafiła dopytywać o szczegóły, o różne rzeczy. Wiele rzeczy z programu przenosiła też do siebie do domu, może nie wszystko robiła sama, ale pewne pomysły wykorzystywała. Myślę, że ten program dał jej dużo wiedzy merytorycznej i praktycznej, jeżeli chodzi o remonty we własnym domu - powiedział na koniec Pertkiewicz.

Zobacz też: Dopiero teraz na jaw wyszło, co Katarzyna Dowbor robiła swojemu bratu! Będziecie w szoku

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Dowbor skomentowała plotki dotyczące konfliktu z TVP. Ma jasny przekaz

Sonda Będziesz tęsknić za Katarzyną Dowbor? Tak Nie Czasami