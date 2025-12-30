TVP pokazuje kulisy Sylwestra z Dwójką. Zajrzyj tam, gdzie kamery zwykle nie sięgają

Trwają intensywne próby do Sylwestra z Dwójką, a TVP regularnie pokazuje kulisy przygotowań na Instagramie.

Trwają próby do Sylwestra z Dwójką. TVP pokazuje kulisy

Wielkie odliczanie do Sylwestra z Dwójką oficjalnie się rozpoczęło. Choć do ostatniej nocy roku pozostało jeszcze trochę czasu, na scenie i za kulisami trwają intensywne przygotowania. Telewizja Polska uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje fanom, jak wygląda praca nad jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzycznych w kraju. Na oficjalnym profilu TVP na Instagramie regularnie pojawiają się relacje z prób. Widać na nich artystów dopracowujących choreografie, muzyków ćwiczących kolejne utwory oraz ekipę techniczną, która pracuje nad oprawą świetlną i scenografią. To właśnie te krótkie materiały cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów i są chętnie komentowane.

Miliony widzów co roku przed telewizorami. Dwójka znów chce zaskoczyć

Sylwester z Dwójką od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W tym roku TVP stawia na sprawdzoną formułę – ma być muzycznie, tanecznie i bardzo widowiskowo. Próby pokazują, że organizatorzy nie idą na skróty. Każdy element występów jest dokładnie planowany i wielokrotnie sprawdzany, by w sylwestrową noc wszystko wypadło perfekcyjnie.

Gwiazdy na próbach do Sylwestra z Dwójką. Tak wygląda to od środka

Kulisy zdradzają też atmosferę panującą wśród artystów. Choć próby są intensywne i wymagające, nie brakuje uśmiechów, żartów i wspólnych zdjęć. Gwiazdy chętnie pozują do kamer, pozdrawiają widzów i zapowiadają, że szykuje się naprawdę wyjątkowe widowisko.

Ogromna scena, światła i ekrany. Skala Sylwestra z Dwójką robi wrażenie

Relacje z Instagrama pokazują również skalę całego przedsięwzięcia. Imponująca scena, której elementy przywiozło aż 47 załadowanych po brzegi tirów, ogromna liczba świateł, ekrany i zaplecze techniczne robią wrażenie jeszcze przed finałowym montażem. To jasny sygnał, że Sylwester z Dwójką ma być nie tylko koncertem, ale pełnoprawnym telewizyjnym show.

TVP podgrzewa atmosferę przed 31 grudnia. To dopiero początek

Telewizja Polska wyraźnie stawia na budowanie napięcia i kontakt z widzami jeszcze przed 31 grudnia. Publikowane materiały pozwalają poczuć klimat nadchodzącej nocy i skutecznie zachęcają do śledzenia transmisji na żywo. Dwójka nie zamierza oddać sylwestrowej nocy bez walki i przygotowuje wydarzenie, o którym znów będzie głośno. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z prób. Będzie się działo!

