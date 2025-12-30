Rzadki widok! Krystyna Janda pochwaliła się dorosłymi wnuczkami. Wdały się w babcię czy w mamę?

Krystyna Janda pochwaliła się dorosłymi wnuczkami, co jest u niej prawdziwą rzadkością.

Internauci zwrócili uwagę na wyraźne podobieństwo wnuczek do słynnej babci.

Zdjęcia wywołały falę ciepłych komentarzy i zachwytów w sieci.

Krystyna Janda pokazała wnuczki. To naprawdę rzadki widok

Choć Krystyna Janda od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury, prywatność zawsze chroniła bardzo konsekwentnie. Tym większym zaskoczeniem dla fanów były zdjęcia, na których aktorka zaprezentowała swoje dorosłe wnuczki. Tak osobiste kadry pojawiają się u niej niezwykle rzadko, dlatego natychmiast przyciągnęły uwagę internautów.

Lena i Jadwiga są córkami najstarszej córki Krystyny Jandy – Marii Seweryn oraz fotografa Roberta Jaworskiego. Choć dotąd pozostawały poza medialnym blaskiem, teraz znalazły się w centrum zainteresowania.

Internauci nie mają wątpliwości: „Cała babcia!”

Pod opublikowanymi zdjęciami szybko zaroiło się od komentarzy. Internauci zwracali uwagę nie tylko na naturalność i urodę młodych kobiet, ale przede wszystkim na ich podobieństwo do słynnej babci. W sieci pojawiły się opinie, że Lena i Jadwiga odziedziczyły po Krystynie Jandzie spojrzenie, rysy twarzy i charakterystyczną klasę.

„Geny nie kłamią”, „Cała babcia”, „Widać artystyczną duszę” – pisali fani, nie kryjąc zachwytu.

Wnuczki Jandy już w branży filmowej

Jak się okazuje, podobieństwo do babci to nie tylko kwestia wyglądu. Lena i Jadwiga postanowiły pójść w jej ślady i coraz śmielej wkraczają do świata filmu. Lena pracuje jako reżyserka, natomiast Jadwiga wiąże swoją przyszłość z produkcją filmową. To sprawia, że rodzinne tradycje artystyczne są w tej rodzinie wyjątkowo silne.

Krystyna Janda wielokrotnie podkreślała, że choć rodzina jest dla niej niezwykle ważna, nie chce wystawiać jej na publiczny osąd. Tym razem zrobiła jednak wyjątek, dzieląc się chwilą, którą fani odebrali jako szczerą i bardzo naturalną. Zdjęcia nie przypominały pozowanej sesji – raczej ciepłe, rodzinne spotkanie. Choć Lena i Jadwiga dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, już teraz wzbudzają ogromną ciekawość. Fani Krystyny Jandy nie kryją, że z zainteresowaniem będą śledzić ich dalsze losy.

Czasem wystarczy jeden, szczery kadr, by poruszyć internet.

