Sylwester u Krystyny Jandy nie dla każdego. Za wejściówkę trzeba sporo zapłacić

Aleksandra Kalita
2025-12-09 17:00

Krystyna Janda ma już plany na sylwestra. Ostatni dzień roku aktorka spędzi w swoim teatrze, gdzie zaprezentuje autorski monodram "My Way - monolog Krystyny Jandy". Fani twórczości polskiej gwiazdy mogą zobaczyć swoja idolkę. Muszą jednak sięgnąć do kieszeni. Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za wejściówkę.

Krystyna Janda sprzedała majątek, żeby otworzyć teatr

Krystyna Janda (72 l.) to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przełomowym momentem w jej karierze była rola w "Człowieku z marmuru", Andrzeja Wajdy. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana.

Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej. Krystyna Janda oprócz gry w filmach oraz na deskach teatru nie stroni także od polityki. Bardzo często zabiera również głos w ważnych sprawach społecznych.

Chociaż osiągnęła już wiek emerytalny, to nie ma zamiaru kończyć kariery. Nadal można ją oglądać na małych i dużych ekranach. Krystyna Janda zarządza również własnymi teatrami. Artystka sprzedała dom i majątek, by w 2005 roku stworzyć Teatr Polonia. Początkowo wielu krytyków uważało, że to szaleństwo, ale teatr szybko odniósł sukces. Pięć lat później otworzyła Och-Teatr.

Sylwester z Krystyną Jandą. Tyle trzeba zapłacić

Krystyna Janda w teatrze spędzi również sylwestra. 31 grudnia w Teatrze Polonia oraz Och-Teatrze zostaną wystawione po dwa spektakle. Sama aktorka wkroczy na scenę o godzinie 21:00. Aktorka zaprezentuje swój autorski monodram "My Way - monolog Krystyny Jandy". Janda jest jednocześnie autorką tekstu, reżyserką i jedyną wykonawczynią, a całość została pomyślana jako osobiste podsumowanie jej życia oraz kariery.

Dla wszystkich, którzy chcieliby spędzić z nią sylwestrowy wieczór mamy dobrą wiadomość - bilety są jeszcze w sprzedaży. Trzeba jednak sięgnąć do kieszeni. Teatr nie jest bowiem tanią rozrywką. Za najtańsze bilety trzeba zapłacić 250 złotych. Najdroższa wejściówka to wydatek rzędu 350 złotych.

