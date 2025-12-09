Krystyna Janda sprzedała majątek, żeby otworzyć teatr

Krystyna Janda (72 l.) to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przełomowym momentem w jej karierze była rola w "Człowieku z marmuru", Andrzeja Wajdy. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana.

Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej. Krystyna Janda oprócz gry w filmach oraz na deskach teatru nie stroni także od polityki. Bardzo często zabiera również głos w ważnych sprawach społecznych.

Chociaż osiągnęła już wiek emerytalny, to nie ma zamiaru kończyć kariery. Nadal można ją oglądać na małych i dużych ekranach. Krystyna Janda zarządza również własnymi teatrami. Artystka sprzedała dom i majątek, by w 2005 roku stworzyć Teatr Polonia. Początkowo wielu krytyków uważało, że to szaleństwo, ale teatr szybko odniósł sukces. Pięć lat później otworzyła Och-Teatr.

Sylwester z Krystyną Jandą. Tyle trzeba zapłacić

Krystyna Janda w teatrze spędzi również sylwestra. 31 grudnia w Teatrze Polonia oraz Och-Teatrze zostaną wystawione po dwa spektakle. Sama aktorka wkroczy na scenę o godzinie 21:00. Aktorka zaprezentuje swój autorski monodram "My Way - monolog Krystyny Jandy". Janda jest jednocześnie autorką tekstu, reżyserką i jedyną wykonawczynią, a całość została pomyślana jako osobiste podsumowanie jej życia oraz kariery.

Dla wszystkich, którzy chcieliby spędzić z nią sylwestrowy wieczór mamy dobrą wiadomość - bilety są jeszcze w sprzedaży. Trzeba jednak sięgnąć do kieszeni. Teatr nie jest bowiem tanią rozrywką. Za najtańsze bilety trzeba zapłacić 250 złotych. Najdroższa wejściówka to wydatek rzędu 350 złotych.

