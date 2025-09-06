Krystyna Janda spisała już testament. "Zobaczyłam na własne oczy, jak to się łatwo umiera"

Krystyna Janda już dawno mogłaby przejść na emeryturę, ale nie ma zamiaru jeszcze schodzić ze sceny. Aktorka postanowiła jednak zadbać o swój dorobek oraz majątek i spisała już testament. Zrobiła to w nietypowych okolicznościach.

Krystyna Janda nie obawia się trudnych tematów

Krystyna Janda to niekwestionowana legenda polskiego kina. Od kilku dekad wytrwale pracuje na swój artystyczny sukces i należy do grona najwybitniejszych polskich artystów. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana. Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej.

W grudniu Krystyna Janda skończy 73 lata i chociaż już dawno mogłaby przejść na emeryturę, to wcale jej się do tego nie śpieszy. Nadal można ją oglądać na małych i dużych ekranach. Zarządza również własnym teatrem. Do tego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często zabiera głos w ważnych sprawach społecznych.

Aktorka nie obawia się trudnych tematów, a jej wypowiedzi często dzielą opinię społeczną. Niedawno gościła w podcaście "Rachunek sumienia", w którym wyznała, że temat śmierci nie jest jej obcy. Co więcej, spisała już testament i podzieliła majątek między swoje dzieci (córkę Marię oraz synów Adama oraz Jędrzeja). 

Krystyna Janda spisała testament w nietypowych okolicznościach

Do spisaniu testamentu doszło w dość nietypowych okolicznościach. Krystyna Janda była bowiem wtedy na pokładzie samolotu.

Ostatnio wsiadając do samolotu, lecąc gdzieś bardzo daleko, spisałam w samolocie testament. Sfotografowałam i wysłałam do syna - powiedziała.

Aktorka przyznała, że często rozmawia ze swoimi dziećmi o tym, co zrobić z pozostawionym przez nią majątkiem. Artystyczne dziedzictwo Jandy będzie kontynuować jej córka, Maria Seweryn. To na nią spadnie obowiązek zadbania m.in. o ukochane teatry aktorki.

Krystyna Janda postanowiła uporządkować sprawy doczesne po śmierci męża, Edwarda Kłosińskiego, oraz matki.

Jak zobaczyłam na własne oczy, jak to się łatwo umiera, [...] to pomyślałam sobie, że to jest takie przejście. To jest jeden krok przez jakiś strumyk i już nie ma - wspominała z kolei w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl.

