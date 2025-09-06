Krystyna Janda nie obawia się trudnych tematów

Krystyna Janda to niekwestionowana legenda polskiego kina. Od kilku dekad wytrwale pracuje na swój artystyczny sukces i należy do grona najwybitniejszych polskich artystów. Za swoje artystyczne dokonania była wielokrotnie nagradzana. Cieszy się również ogromnym szacunkiem widzów oraz branży filmowej i teatralnej.

W grudniu Krystyna Janda skończy 73 lata i chociaż już dawno mogłaby przejść na emeryturę, to wcale jej się do tego nie śpieszy. Nadal można ją oglądać na małych i dużych ekranach. Zarządza również własnym teatrem. Do tego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często zabiera głos w ważnych sprawach społecznych.

Aktorka nie obawia się trudnych tematów, a jej wypowiedzi często dzielą opinię społeczną. Niedawno gościła w podcaście "Rachunek sumienia", w którym wyznała, że temat śmierci nie jest jej obcy. Co więcej, spisała już testament i podzieliła majątek między swoje dzieci (córkę Marię oraz synów Adama oraz Jędrzeja).

Krystyna Janda spisała testament w nietypowych okolicznościach

Do spisaniu testamentu doszło w dość nietypowych okolicznościach. Krystyna Janda była bowiem wtedy na pokładzie samolotu.

Ostatnio wsiadając do samolotu, lecąc gdzieś bardzo daleko, spisałam w samolocie testament. Sfotografowałam i wysłałam do syna - powiedziała.

Aktorka przyznała, że często rozmawia ze swoimi dziećmi o tym, co zrobić z pozostawionym przez nią majątkiem. Artystyczne dziedzictwo Jandy będzie kontynuować jej córka, Maria Seweryn. To na nią spadnie obowiązek zadbania m.in. o ukochane teatry aktorki.

Krystyna Janda postanowiła uporządkować sprawy doczesne po śmierci męża, Edwarda Kłosińskiego, oraz matki.

Jak zobaczyłam na własne oczy, jak to się łatwo umiera, [...] to pomyślałam sobie, że to jest takie przejście. To jest jeden krok przez jakiś strumyk i już nie ma - wspominała z kolei w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl.

