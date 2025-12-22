Donald Trump gromadzi myśliwce na wyspie. Będzie wojna?

Donald Trump gromadzi na Portoryko myśliwce F-35A - poinformował amerykański portal War Zone. Baza na wyspie znajduje się blisko Wenezueli, której prezydent USA grozi już od tygodni nawet użyciem siły na lądzie. Na razie atakuje kolejne łodzie na Morzu Karaibskim, przekonując, że likwiduje przemytników narkotyków. Chce też, by prezydent Wenezueli ustąpił, bo - zdaniem Trumpa - Nicolas Maduro jest szefem kartelu narkotykowego, który zalewa USA zabójczymi substancjami.

Portal War Zone poinformował, że USA przerzuciły do bazy w Portoryko niedaleko Wenezueli myśliwce F-35A

Donald Trump tylko straszy czy naprawdę zdecydowałby się na rozpętanie nowej wojny na świecie? Na pewno jest na nią coraz bardziej gotowy. Stany Zjednoczone gromadzą na Portoryko myśliwce F-35A - poinformował amerykański portal War Zone. Baza marynarki wojennej USA Roosevelt Roads na wyspie znajduje się blisko Wenezueli, której prezydent grozi już od tygodni nawet użyciem siły na lądzie. W wywiadach nie wyklucza wojny. „Ich obecność w regionie jest częścią dowodów, wskazujących na to, że USA przygotowują się na ostrzał” - pisze wspomniany portal o myśliwcach. Jak dodaje, cechą charakterystyczną takich samolotów jest możliwość bombardowania celów w danym kraju bez wlatywania w jego przestrzeń powietrzną - używane są tak zwane bomby szybujące. Donald Trump od miesięcy oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym, który zalewa USA zabójczymi substancjami. Wzywał go bezskutecznie do ustąpienia ze stanowiska i ucieczki z kraju.

Trump: "Wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”

USA atakują od dłuższego czasu kolejne łodzie na Morzu Karaibskim, przekonując, że likwidują przemytników narkotyków. W taki sposób zginęły już 104 osoby. Tydzień temu Trump przejął przy użyciu swojego wojska tankowiec Wenezueli, a potem zablokował wszystkie. Ogłosił, że reżim w Wenezueli to „zagraniczna organizacja terrorystyczna”. Żaden tankowiec nie może wpłynąć do portu w kraju Maduro ani z niego wypłynąć. Prezydent USA tak pisał o tym w mediach społecznościowych: "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

