Donald Trump gromadzi myśliwce na wyspie. Będzie wojna?

Portal War Zone poinformował, że USA przerzuciły do bazy w Portoryko niedaleko Wenezueli myśliwce F-35A

Donald Trump tylko straszy czy naprawdę zdecydowałby się na rozpętanie nowej wojny na świecie? Na pewno jest na nią coraz bardziej gotowy. Stany Zjednoczone gromadzą na Portoryko myśliwce F-35A - poinformował amerykański portal War Zone. Baza marynarki wojennej USA Roosevelt Roads na wyspie znajduje się blisko Wenezueli, której prezydent grozi już od tygodni nawet użyciem siły na lądzie. W wywiadach nie wyklucza wojny. „Ich obecność w regionie jest częścią dowodów, wskazujących na to, że USA przygotowują się na ostrzał” - pisze wspomniany portal o myśliwcach. Jak dodaje, cechą charakterystyczną takich samolotów jest możliwość bombardowania celów w danym kraju bez wlatywania w jego przestrzeń powietrzną - używane są tak zwane bomby szybujące. Donald Trump od miesięcy oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie kartelem narkotykowym, który zalewa USA zabójczymi substancjami. Wzywał go bezskutecznie do ustąpienia ze stanowiska i ucieczki z kraju.

Trump: "Wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”

USA atakują od dłuższego czasu kolejne łodzie na Morzu Karaibskim, przekonując, że likwidują przemytników narkotyków. W taki sposób zginęły już 104 osoby. Tydzień temu Trump przejął przy użyciu swojego wojska tankowiec Wenezueli, a potem zablokował wszystkie. Ogłosił, że reżim w Wenezueli to „zagraniczna organizacja terrorystyczna”. Żaden tankowiec nie może wpłynąć do portu w kraju Maduro ani z niego wypłynąć. Prezydent USA tak pisał o tym w mediach społecznościowych: "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

Sonda USA zaatakują terytorium Wenezueli? TAK NIE

🔴20 F-35A/B jets are now stationed at Roosevelt Roads Naval Station in eastern Puerto Rico Photo: Ricardo Arduengo/Reuters pic.twitter.com/ouUc03QQhE— Conflict Radar (@Conflict_Radar) December 21, 2025

