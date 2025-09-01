Krystyna Janda aż tak rozjuszyła Polaków?! Szokujące komentarze i bolesne porównania

Burza w sieci – pytanie o Krystynę Jandę zadane na profilu Super Expressu na Facebooku wywołało falę skrajnych komentarzy, od wulgarnych ataków po pełne podziwu peany. Hejt i zarzuty – internauci krytykowali ją za „wywyższanie się”, angażowanie w politykę i oderwanie od zwykłych ludzi, padały też bolesne porównania i wulgarne słowa.Obrona i uznanie – wielu podkreślało jej wielki dorobek filmowy i teatralny, przypominając, że Janda to ikona polskiej kultury, której talentu nie można podważyć.

Zobacz też: Nowy prezydent, a ona w żałobie? Krystyna Janda nie przebiera w słowach!

Ikona i skandalistka w jednej osobie

Krystyna Janda to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiego kina – laureatka Złotej Palmy w Cannes za „Przesłuchanie”, niezapomniana w „Człowieku z marmuru” czy „Człowieku z żelaza”. Prowadzi własny teatr i od lat angażuje się społecznie. Jednak jej otwarte wypowiedzi polityczne i ostre sądy o polskim społeczeństwie sprawiają, że część widzów odbiera ją jako osobę arogancką i „wywyższającą się”.

Zobacz: Siwiuteńka Krystyna Janda błysnęła stylem przed studiem TVN. Wyraźnie rozbawiona gwiazda nie unikała obiektywu

Fala krytyki pod adresem Krystyny Jandy

Wielu komentujących nie kryło pogardy wobec gwiazdy. „Jędza. Miała wyjeżdżać z kraju i coś jej nie po drodze” – napisała jedna z internautek. Inny dodał: „Nienawidzę tej baby, zawsze jej mało, doi te nasze państwo do bólu, elita zas...na”. Padały też komentarze pełne wulgaryzmów, które wstyd nawet czytać, nie mówiąc o cytowaniu.

Niektórzy posuwali się do bolesnych porównań: „Jak ją widzę, to faktycznie stwierdzam, że ona ma wiecznie biegunkę”, „Myślę, że pani Janda nigdy nie była dobrze nastawiona do Polski, tej Polski gorszego sortu chamów ze wsi prostaków…”. Krytykowano ją też za rzekome oderwanie od rzeczywistości i polityczne zaangażowanie: „Była super aktorką, teraz lewaczka i antypolak, liczy się tylko kasa”, „Okropny babsztyl, w pandemii masę forsy i było jej mało”.

Zobacz: Krystyna Janda dostała aż 200 tys. zł dofinansowania! Teraz komentuje. "Awantura gigantyczna"

W kontrze - komentarze pełne uznania

Choć fala hejtu była ogromna, pojawiły się też komentarze pełne uznania i szacunku. „To piękna utalentowana aktorka” – napisał jeden z internautów. Inny stanął w jej obronie, odpowiadając krytykom: „Wszystkim, którzy mają odmienne zdanie o aktorstwie Pani Krystyny, proszę, spójrzcie w swój życiorys”. Byli też tacy, którzy zalecali wizytę w teatrze prowadzonym przez gwiazdę.

Fani przypominali jej największe role: „O tak! To jest ikona! Jej wspaniałe kreacje w Człowieku z marmuru, w Człowieku z żelaza, w Przesłuchaniu to mistrzostwo! (…) Szanujmy i słuchajmy, co ma do powiedzenia”. Szczególnie długi i entuzjastyczny wpis brzmiał: „(darzę - przyp. red) Podziwem, zazdrością życia, wrażeniem absolutnego geniuszu po filmie „Kochankowie mojej mamy”, przekonaniem o gigantycznym talencie po „Przesłuchaniu”… Kobieta instytucja. Zawsze nr 1. Ukłon, brawa i ogromny szacunek”.

Próby pogodzenia obu stron. Czy to w ogóle możliwe?

Były też głosy próbujące pogodzić obie strony. „Odgrywane role rewelacja, natomiast poza sceną tragedia” – stwierdziła jedna z komentujących. Inna osoba podkreślała: „Jako aktorkę tak, ale jako osobę, która wypowiada się na tematy dotyczące Polski – nie”. Takie komentarze pokazują, że część ludzi potrafi oddzielić dorobek artystyczny od poglądów politycznych Jandy.

Dyskusja w sieci pokazała jedno: Janda wciąż budzi ogromne emocje. Dla jednych pozostaje ikoną, dla innych – symbolem oderwania od zwykłych ludzi. Niezależnie od oceny, jedno jest pewne: obok Krystyny Jandy nie da się przejść obojętnie. A wy, jakie macie zdanie w tej kwestii? Dajcie znać w sondzie poniżej!

Zobacz też: Janda dołącza do Dorocińskiego i Urzędowskiej. Będzie ogień na planie!

Sonda Czy darzysz szacunkiem i sympatią Krystynę Jandę? Oczywiście, że tak Absolutnie nie Nie mam zdania