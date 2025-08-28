Komorowska i Janda napisały list do Nawrockiego i Tuska. To "List sprzeciwu polskich kobiet"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-28 12:09

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wzbudziła wiele emocji i pytań, nie tylko wśród polityków, ale też Polaków. O losy Ukraińców przebywających w Polsce zaniepokojone są m.in. była pierwsza dama Anna Komorowska, które wraz z przedstawicielkami kultury i mediów napisały list otwarty do prezydenta., ale też premiera i polityków Sejmu oraz Senatu.

Krystyna Janda, Anna Komorowska

i

Autor: Piotr Molecki/East News / Piętka Mieszko/ AKPA

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z tą nowelizacją kontynuowane miało być wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Sprawa ta podzieliła polityków, ale też wzbudziła emocje w społeczeństwie. Na weto zareagowała znana z działalności charytatywnej siostra Małgorzata Chmielewska, która pomaga ludziom z Ukrainy. 

Polityka SE Google News

Do sprawy weta i tego, czym może ono skutkować, odniosły się też byłe pierwsze damy, kobiety ze świata kultury oraz mediów. W sieci pojawił się list otwarty skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślono, że zdaniem nadawczyń listy, w grę wchodzi tu kalkulacja polityczna: - Ta decyzja i towarzyszący jej język – zapowiedzi warunkowania pomocy dziecku pracą rodzica, wydłużania drogi do obywatelstwa, rozpalania na nowo sporów pamięci – nie są kwestią nastrojów, lecz zimnej kalkulacji politycznej - czytamy w liście. Zdaniem nadawczyń decyzja o wecie uderza w ukraińskie kobiety-uchodźczynie, w ich dzieci, w osoby starsze i chore.

Dlatego też zdecydowano, by zabrać głos i napisać list do prezydenta, ale też premiera Donalda Tuska oraz do Sejmu i Senatu. Kobiety, które podpisały się pod listem wskazały: 

Wzywamy Was, którzy stanowicie prawo i reprezentujecie Rzeczpospolitą, do przywrócenia pewności ochrony i odrzucenie słów, które piętnują zamiast chronić. Niech ustawy służą ludziom, a nie politycznym grom. Niech Polska pozostanie domem, w którym matka nie musi pytać: „Dokąd teraz?”, bo odpowiedź zawsze będzie brzmieć: „Zostań w kraju, który dotrzymuje słowa”. To nie jest spór o prawne technikalia. To pytanie o oblicze Rzeczypospolitej. Czy będzie państwem słowa, którego się dotrzymuje – czy państwem słów rzucanych na wiatr. Czy staniemy po stronie matek i dzieci, czy po stronie lęku.

Kto podpisał się pod listem do premiera i prezydenta? 

Pod listem podpisało się wiele znanych kobiet, w tym byłe pierwsze damy: Anna Komorowska, pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2010-2015, aktorka Krystyna Janda, działaczka społeczna i była europosłanka Janina Ochojska, aktorka Maja Komorowska, a także: Krystyna Zachwatowicz- WajdaKrystyna Dębska Olbrychska, Marta Lempart liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, prokurator Ewa Wrzosek, wiele dziennikarek. 

NIŻEJ ZDJĘCIA Z HUCZNYCH IMIENIN ANNY KOMOROWSKIEJ 

Huczne imieniny Anny Komorowskiej w Budzie Ruskiej
44 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA KOMOROWSKA
KRYSTYNA JANDA