Siwiuteńka Krystyna Janda błysnęła stylem przed studiem TVN. Wyraźnie rozbawiona gwiazda nie unikała obiektywu

Krystyna Janda, ikona polskiej sceny filmowej i teatralnej, pojawiła się przed studiem TVN w wyjątkowo stylowej odsłonie. W białym garniturze i czarnej koszuli wyglądała imponująco, a jej wolne od farby włosy tylko podkreśliły naturalny wdzięk. Zobacz, jak łączy klasę z nonszalancją.

Biel i czerń – duet idealny

Na tę okazję aktorka postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu: biały garnitur, czarna koszula i czółenka na wygodnym obcasie. Do tego duża, połyskująca torba, która spokojnie pomieściłaby scenariusz nowego spektaklu. Stylizacja wyglądała jednocześnie elegancko i całkiem codziennie – w sam raz na miejskie lato.

Zobacz: Ohydne, co zrobili Krystynie Jandzie. Zagranie poniżej pasa. I to dosłownie!

Naturalność w modzie

Siwe włosy Jandy to już jej znak rozpoznawczy – tym razem upięte w lekki, praktyczny kok. Całość uzupełniły dyskretne dodatki: srebrny naszyjnik, pierścionki i okulary (raz przeciwsłoneczne, raz do czytania). Zero przesady, tylko rzeczy, które faktycznie nosi się z przyjemnością.

Chociaż zdjęcia pokazują Jandę w drodze – raz z telefonem w ręku, raz w trakcie rozmowy – widać, że znalazła chwilę na gest do fotoreporterów. Ten luz i brak pośpiechu to coś, czego nie da się udawać. Nie ma tu mowy o przesadnej stylizacji – zamiast wybiegu jest wygoda, a zamiast sztywnych póz – naturalny kontakt z otoczeniem. Krystyna Janda udowadnia, że w modzie na co dzień najlepiej sprawdzają się proste połączenia i rzeczy, które same w sobie dobrze leżą.

Zobacz: Nowy prezydent, a ona w żałobie? Krystyna Janda nie przebiera w słowach!

Moda na siwiznę wraca

Jeszcze kilka lat temu wiele gwiazd ukrywało siwe włosy, dziś coraz więcej pokazuje je z dumą. Oprócz Krystyny Jandy w Polsce naturalną siwiznę noszą m.in. Anna Mucha, Bogna Sworowska, Lidia Popiel, a niekiedy również Dorota Szelągowska, a na świecie Helen Mirren, Andie MacDowell i Jamie Lee Curtis. To trend, który mówi „lubię siebie taką, jaka jestem” i idealnie wpisuje się w nurt slow beauty.

Nie przegap: Luksus, denim i streetwear! Gwiazdy olśniły w „Dzień Dobry Wakacje” - torebka Rosati kosztuje fortunę

QUIZ. Krystyna Janda czy Grażyna Szapołowska? Tajemnice ikon polskiego kina Pytanie 1 z 15 Żoną Andrzeja Seweryna była: Krystyna Janda Grażyna Szapołowska Następne pytanie