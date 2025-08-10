Siwiuteńka Krystyna Janda błysnęła stylem przed studiem TVN. Wyraźnie rozbawiona gwiazda nie unikała obiektywu

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-10 16:24

Krystyna Janda pojawiła się przed studiem TVN i od razu przyciągnęła spojrzenia. W białym garniturze, z lekko upiętymi siwymi włosami i dużą torbą w ręku wyglądała swobodnie, ale z klasą. A uśmiech? Też był częścią stylizacji.

Krystyna Janda, ikona polskiej sceny filmowej i teatralnej, pojawiła się przed studiem TVN w wyjątkowo stylowej odsłonie. W białym garniturze i czarnej koszuli wyglądała imponująco, a jej wolne od farby włosy tylko podkreśliły naturalny wdzięk. Zobacz, jak łączy klasę z nonszalancją.

Biel i czerń – duet idealny

Na tę okazję aktorka postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu: biały garnitur, czarna koszula i czółenka na wygodnym obcasie. Do tego duża, połyskująca torba, która spokojnie pomieściłaby scenariusz nowego spektaklu. Stylizacja wyglądała jednocześnie elegancko i całkiem codziennie – w sam raz na miejskie lato.

Zobacz: Ohydne, co zrobili Krystynie Jandzie. Zagranie poniżej pasa. I to dosłownie!

Naturalność w modzie

Siwe włosy Jandy to już jej znak rozpoznawczy – tym razem upięte w lekki, praktyczny kok. Całość uzupełniły dyskretne dodatki: srebrny naszyjnik, pierścionki i okulary (raz przeciwsłoneczne, raz do czytania). Zero przesady, tylko rzeczy, które faktycznie nosi się z przyjemnością.

Chociaż zdjęcia pokazują Jandę w drodze – raz z telefonem w ręku, raz w trakcie rozmowy – widać, że znalazła chwilę na gest do fotoreporterów. Ten luz i brak pośpiechu to coś, czego nie da się udawać. Nie ma tu mowy o przesadnej stylizacji – zamiast wybiegu jest wygoda, a zamiast sztywnych póz – naturalny kontakt z otoczeniem. Krystyna Janda udowadnia, że w modzie na co dzień najlepiej sprawdzają się proste połączenia i rzeczy, które same w sobie dobrze leżą.

Zobacz: Nowy prezydent, a ona w żałobie? Krystyna Janda nie przebiera w słowach!

Moda na siwiznę wraca

Jeszcze kilka lat temu wiele gwiazd ukrywało siwe włosy, dziś coraz więcej pokazuje je z dumą. Oprócz Krystyny Jandy w Polsce naturalną siwiznę noszą m.in. Anna Mucha, Bogna Sworowska, Lidia Popiel, a niekiedy również Dorota Szelągowska, a na świecie Helen Mirren, Andie MacDowell i Jamie Lee Curtis. To trend, który mówi „lubię siebie taką, jaka jestem” i idealnie wpisuje się w nurt slow beauty.

Nie przegap: Luksus, denim i streetwear! Gwiazdy olśniły w „Dzień Dobry Wakacje” - torebka Rosati kosztuje fortunę

Super Express Google News
Krystyna Janda
14 zdjęć
QUIZ. Krystyna Janda czy Grażyna Szapołowska? Tajemnice ikon polskiego kina
Pytanie 1 z 15
Żoną Andrzeja Seweryna była:
Krystyna Janda się nie hamowała. Tak skomentowała wynik wyborów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRYSTYNA JANDA