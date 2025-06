Ohydne, co zrobili Krystynie Jandzie. Zagranie poniżej pasa. I to dosłownie!

Krystyna Janda wiele razu była ofiarą hejtu w sieci. Teraz wykorzystano jej wizerunek

Krystyna Janda przyzwyczajona jest do regularnych ataków ze strony rozmaitych hejterów. W dużej mierze są one efektem tego, że gwiazda nie boi się mówić tego, co myśli, i często zabiera głos w sprawach związanych z polityką. Nie jest tajemnicą, że słynna aktorka nie zalicza się do miłośniczek Prawa i Sprawiedliwości. Z wzajemnością. Pod koniec zeszłego roku na facebookowym koncie PiS z powiatu dębickiego pojawił się wulgarny - obrzydliwie zmanipulowany - wpis dotyczący Krystyny Jandy. Artystka łączyła też poprzednią ekipę rządzącą z... pluciem na jej samochód. Poza tym Krystyna Janda setki razy była wyzywana przez hejterów w internecie. Wiele z tych wpisów nawet nie nadaje się do cytowania... Teraz aktorka znów padła ofiarą aktywności ludzi, którzy chyba nie powinni korzystać z internetu. Tym razem nie chodzi o hejt, tylko o wykorzystanie wizerunku. Było to zagranie poniżej pasa.

Krystyna Janda wprost: "Trzymam mocz koncertowo"

Gwiazda zareagowała zdecydowanie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła screen, na którym widać jej zdjęcie i cytat: "Tak, mnie też to spotkało - i nie wstydzę się już o tym mówić. Pokonałam nietrzymanie moczu". Krystyna Janda obrazek opatrzyła swoim prawdziwym cytatem.

Wykorzystano bezprawnie mój wizerunek. Wszystko to razem to bzdura. Trzymam mocz koncertowo. Odp...ieprzcie się

- zakomunikowała. Aktorka od razu dostała potężne wsparcie od znajomych z Facebooku. Część z nich radzi, by sprawę zgłosić do odpowiednich służb.

Skandal! Mogłabyś zaskarżyć i żądać rekompensaty!!!; To jest jednak obrzydliwe!!!; To jest przestępstwo - wykorzystanie wizerunku i oszustwo!; Szuje są wszędzie, tylko czyhają by kogoś pogrążyć

- czytamy w komentarzach.

Dla tych, którzy atakują Krystynę Jandę, mamy złe wieści. Słynna aktorka jest nie do zdarcia. Pokazała to choćby wtedy, gdy po złamaniu nogi, tego samego dnia wystąpiła w spektaklu. Dlatego nie sądzimy, by zbytnio przejęła się cwaniaczkami i hejterami z internetu.

