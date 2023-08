Paolo obrzydliwie zwyzywał Krystynę Jandę! Nazwał ją jak psa

Krystyna Janda nie stroni od zabierania głosu w sprawach, które elektryzują społeczeństwo. Aktorka wielokrotnie podpadała obozowi rządzącemu, publikując na swoich profilach w mediach społecznościowych treści, które uderzały we władze. Krystyna Janda nie należy jednak do osób, które można uciszyć. Do tego nie przebiera w słowach i wprost mówi to, co myśli. Dzięki temu ma rzesze zwolenników, ale też przeciwników. Niektórzy są tak zacietrzewieni, że posuwają się okropnych ataków. Krystyna Janda nie wytrzymała i postanowiła udostępnić "przyjemną" korespondencję od niejakiego Paola. Włos jeży się na głowie, gdy się to czyta. Wybitna aktorka nazwana została zwyzywana jak pies! Paolo napisał o Krystynie Jandzie "jazgocząca kundlica". To jednak nie wszystko. Nie będziemy cytować całego wpisu, żeby nie promować patologii. Arystka skomentowała to krótko. - Co za miły pan! I ilu ma znajomych na FB! Gratuluję znajomości - skwitowała Krystyna Janda.

W naszej galerii prezentujemy zdjecia Krystyny Jandy z różnych okresów życia