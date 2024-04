Robert Górski ostro o Kaźmierskiej. Żąda od Polsatu przeprosin

Jesienią 2023 roku Polsat zrezygnował z emisji odcinków show "Kabaret na żywo", w których między innymi występował Robert Górski. Mężczyzna z dnia na dzień został bez pracy. Niedawno artysta udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że czeka, aż stacja wyda w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Zobacz też: Nie chciał ich Polsat, znaleźli inną stację. Kabarety wracają do telewizji. Gdzie i kiedy?

Robert Górski szczerze o decyzji Polsatu. Nie gryzł się w język

Po zniknięciu programów kabaretowych ze stacji Polsat Robert Górski stracił pracę, jednak nie załamał się i skupił się na występach na żywo. Mężczyzna uwielbia kontakt z widownią, dlatego doskonale odnalazł się w tego typu formacie.

"Im rzadziej się występuje w telewizji, tym przybywa widowni na występach estradowych, więc chyba działa to tak, że ludzie są ciekawi, co pokaże ten przeklęty czy wyklęty kabaret. Zwyczajnie ludzie tęsknią albo są ciekawi tych artystów, których mieli do tej pory co tydzień. To ich motywuje do wyjścia z domu i spotkania się z nimi na żywo. W tym sensie to jest plus tej sytuacji i chyba czasem też dla widowni, bo dzięki temu mogą się trochę poruszać" - mówił Górski dziennikarzom portalu plejada.pl.

Zobacz też: Robert Górski kpi z Polsatu: "Właściwie mam to w nosie". Nie przejął się zdjęciem kabaretów z anteny?

Robert Górski liczy na przeprosiny Polsatu

Robert Górski wyjawił, że został przeproszony przez zarząd Polsatu, za zdjęcie jego kabaretu z anteny, jednak według niego to nie jest wystarczające. Artysta chciałby, aby zarząd wydał publiczne oświadczenie, w którym przyzna się do niewłaściwego zachowania wobec artystów kabaretowych.

"Chciałbym zobaczyć publiczne oświadczenie, w którym telewizja przyznaje się do niewłaściwego zachowania wobec nas – artystów kabaretowych i wtedy możemy rozmawiać o przyszłej współpracy" - wyznał w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

Zobacz też: Robert Górski wygłosi orędzie w stylu Dudy. Polsat będzie miał się z pyszna?

Robert Górski ostro o Dagmarze Kaźmierskiej

Robert Górski wypowiedział się również na temat zmian, jakie zaszły w Polsacie. Według niego dzieje się tam coraz lepiej.

"W Polsacie trochę się zmieniło - zmienił się prezes, częściowo skład zarządu - z mojego punktu widzenia zaszły tam korzystne zmiany. Aktualnie widzę ich dalszy ciąg, tym razem w pozbyciu się z ramówki "gwiazdy" o kryminalnej, patologicznej przeszłości, która jeszcze do niedawna była ulubienicą stacji" - wyjawił w rozmowie Robert Górski.

Sonda Czy zgadzasz się z Robertem Górskim w aferze z Polsatem? Tak Nie Częściowo