Nie chciał ich Polsat, znaleźli inną stację. Kabarety wracają do telewizji. Gdzie i kiedy?

Przypomnijmy, że Polsat, tuż przed wyborami, zdecydował się wycofać kabarety z anteny, uzasadniając to politycznym charakterem skeczy. Po wyborach program "Młodzi i moralni" nie powrócił jednak na antenę stacji. Kabareciarze nie kryli rozgoryczenia. Robert Górski nie krył zażenowania całą sytuacją, a Robert Korólczyk wystosował mocne oświadczenie. Pojawiły się w nim nawet słowa o cenzurze.

"Z naszego programu najpierw zniknął jeden skecz, potem zawieszono emisję do wyborów, kolejnym terminem emisji był 12 listopada, a teraz przypuszczamy, że nasi widzowie odcinków wcale nie zobaczą. Przypuszczamy, dlatego że wszystkie działania stacji podejmowane były bez jakichkolwiek ustaleń z nami. Na tę rozmowę wciąż czekamy. Dlatego uważamy, że dalsza nasza współpraca z Polsatem na obecnych warunkach nie jest możliwa" - czytamy w oświadczeniu.

Wychodzi jednak na to, że satyrycy znaleźli już nowe miejsce dla siebie. Wkrótce wrócą do telewizji. Kiedy i gdzie będzie można ich zobaczyć? Co ciekawe, widzowie, którzy przyzwyczaili się już do niedzielnych wieczorów z kabaretem, na pewno będą odpowiadać godziny emisji. "Mistrzowie kabaretu" zagoszczą bowiem na antenie Telewizji WP w w niedzielę o 20.00. Jednak należy się uzbroić się jeszcze w odrobine cierpliwości. Nowe odcinki programu kabaretowego pojawią się na antenie dopiero w lutym.