Właśnie skończyliśmy nagrywać 10-ty i ostatni odcinek trzeciego sezonu Młodych i Moralnych dla Telewizji Polsat. Zgodnie z umową jaką podpisaliśmy ze stacją robiliśmy to jak najlepiej potrafiliśmy do samego końca, mimo, że po piątym odcinku Zarząd Polsatu postanowił zdjąć nas z wizji. Nie miało to związku z oglądalnością, bo każdy nasz odcinek jak żaden inny program w tej ramówce, przyciągał średnio 1,5 miliona widzów i ok 12% udziałów. Reklamy w naszym paśmie były dla stacji najbardziej dochodowe, program był najchętniej oglądalnym, a więc to inne względy niż te artystyczne zdecydowały o zastąpieniu nas w niedzielnym paśmie filmami, które średnio ogląda jedynie 400 tyś. widzów. Jest to dla nas tym bardziej przykre, że do niedawna nasza współpraca z Polsatem układała się wzorowo. Po tym jak TVP stała się propagandowym narzędziem jednej partii, to właśnie Polsat był przykładem obiektywizmu i artystycznej wolności. Niestety i tu pojawiła się poza publicystyczna polityka, a wraz z nią cenzura. Z naszego programu najpierw zniknął jeden skecz, potem zawieszono emisję do wyborów, kolejnym terminem emisji był 12 listopada, a teraz przypuszczamy, że nasi widzowie odcinków wcale nie zobaczą. Przypuszczamy, dlatego że wszystkie działania stacji podejmowane były bez jakichkolwiek ustaleń z nami. Na tę rozmowę wciąż czekamy.

Dlatego uważamy, że dalsza nasza współpraca z Polsatem na obecnych warunkach nie jest możliwa.

Jeszcze jedno. Kabarety dotrzymają wszystkich swoich zobowiązań, zatem 19 listopada zostanie zarejestrowany, przygotowany wcześniej i zaplanowany Koncert Finałowy Festiwalu RYJEK. Zrobimy to wiedząc, że jest to jeden z najważniejszych akcentów kabaretowych roku, jednocześnie wierząc, że RYJEK zostanie wkrótce wyemitowany. To w niczym nie zmienia faktu, że nasze środowisko jest przeciwne wszelkim formom cenzury. #kabaret #kabaretmłodychpanów #kabaretmoralnegoniepokoju #zdolniiskromni #młodziimoralni