Polska od lat słynie ze znakomitych śpiewaków i piosenkarzy. Kiedyś byli Mieczysław Fogg i Jan Kiepura, potem Czesław Niemen i Seweryn Krajewski, potem Grzegorz Markowski i Krzysztof Cugowski, potem, Michał Wiśniewski i Piotr Kupicha, a potem Dawid Podsiadło i Dawid Kwiatkowski. Długo można wymieniać... Na ogół wielką karierę robi się w Warszawie, ale mało który polski wokalista urodził się w stolicy. Artyści pochodzą z bardzo różnych miejsc, czasem zaskakujących. W każdym regionie Polski rodzą się wielkie talenty. Czy wiesz, skąd pochodzą najlepsi polscy wokaliści? Rozwiąż QUIZ. Dopasuj piosenkarza do miasta. Gdzie urodzili się Krzysztof Cugowski, Michał Wiśniewski, Czesław Niemen i Seweryn Krajewski? Przygotowaliśmy 20 pytań o polskich wokalistach z różnych epok. W każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ. Dopasuj piosenkarza do miasta. Gdzie urodzili się Cugowski, Wiśniewski, Niemen i Krajewski? Pytanie 1 z 20 Krzysztof Cugowski urodził się w: Opolu Katowicach Lublinie Dalej

