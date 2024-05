Sandra Kubicka i Baron pokazali wnętrze nowego domu. Co za bałagan! Tego się nie spodziewaliśmy!

Sandra Kubicka i Aleksander Baron kupili dom

Dziecko to nie jedyna zmiana w życiu, która czeka Sandrę Kubicką. Gwiazda wraz z Baronem kupili dom, do którego niebawem się przeprowadzą. Willa małżonków znajduje się poza Warszawą. Niedaleko domu znajduje się las, po którym planują przechadzać się z dzieckiem i psami. Jak wyznała Sandra, oboje mieli dosyć miasta. "Tu zaraz będę chodzić z wózkiem na spacery. O takie życie walczyłam. Bardzo tego potrzebuję. Im bardziej jestem starsza, tym bardziej cenię sobie spokój w życiu prywatnym. Moja praca często powoduje, że jestem przebodźcowana i ostatnie czego chcę, to zgiełk miasta czy głosy innych ludzi. To będzie piękny etap w moim życiu. Zmienia się dosłownie wszystko" — powiedziała ostatnio na InstaStories.

Baron rozwalił część domu. Przeprowadza remont

Zakochani do nowego domu chcieli przeprowadzić się przed narodzinami synka. Niestety, plany musiały ulec zmianie. Baron postanowił przeprowadzić większy remont. "Pojechałam dziś do domu zobaczyć, co Alek nawymyślał. Miało być parę drobnych zmian. Przypomnę, że dom był w stanie skończonym, gotowym do wprowadzenia, ale Alek chciał kilka rzeczy zmienić. Cytuję: "Jeśli nie zrobimy tego teraz, to nigdy nie zrobimy" — poinformowała Kubicka.

Modelka postanowiła zachować spokój i cierpliwie czekać. "Uznałam, że nie będę się stresować i ciśnieniować, że musimy się wprowadzić do nowego domu od razu po porodzie. Wprowadzimy się, jak będzie wszystko skończone. Dziś rusza ekipa budowlana" — wyjaśniła.

Mają 20 metrowy pokój kąpielowy z sauną

Jak na razie w domu małżonków jest ogromny bałagan. Ze ścian w kuchni został zerwany tynk, na oknach wisi przyklejona taśmami folia, w niektórych miejscach zniknęła podłoga. Sandra pochwaliła się również przeróbkami w łazience, która jest ogromna. Pokazała, jak za jakiś czas będzie wyglądała. "A to pomieszczenie to nasz pokój kąpielowy, który ma prawie 20 m2, gdzie będzie prysznic, wielka wanna i sauna" — napisała i pokazała piękne wizualizacje. "Kocham saunę, a że mam ambitne plany zrobić formę życia po ciąży i będziemy mieszkać po środku niczego, to treningi będą grane w domu" — dodała zadowolona. Czekamy na efekt końcowy. Koniecznie zobaczcie galerię ze zdjęciami!

