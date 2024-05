Doda na konferencji zaszalała! Coś się WYPSNĘŁO z koszulki!

Losy gwiazdy serialu "Adam i Ewa". Nieprawdopodobne, co się z nią dzieje

Doda na konferencję Polsat Hit Festiwal 2024 wystroiła się, można by rzec, w swoim starym stylu. Odwróciła swój klasyczny look sprzed lat - różową sukienkę i białe kozaki do góry nogami.

Gwiazda zamiast białych kozaczków - wybrała różowe, do połowy uda. Natomiast kreację założyła białą - składającą się z bufiastej spódniczki mini, gorsetu i koszulki typu tank top. Koszulka ta, z różowym napisem "erotica", choć na uszycie jej zużyto niewiele materiału, kosztuje aż 630 złotych.

Nie da się ukryć, że wszystkie oczy były skierowane na jedno miejsce. Spod niezwykle krótkiej koszulki dołem wymsknął się... legendarny biust Doroty Rabczewskiej.

Całość uzupełniła peruką w kolorze platynowego blondu o modnym cięciu typu "bob". Dodała też liczne bransoletki, jaskrawo kanarkowy zegarek i mocno wybłyszczykowane usta.

Jedno jest pewne - jak zwykle Doda wyróżniała się na tle koleżanek i skradła całe show. Ona wie, jak sprawić, by wszyscy mówili tylko o niej - i to się nie zmienia od lat.

Polsat Hit Festiwal 2024 - kiedy wystąpi Doda?

Doda pojawi się pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2024, w piątek 25 maja, podczas koncertu "Radiowy Przebój Roku". Tego samego dnia na scenie zobaczymy też między innymi Smolastego, Dawida Kwiatkowskiego, Margaret czy Roxie Węgiel. Wystąpi też Golec uOrkiestra z gośćmi, którzy będą w Sopockiej Operze Leśnej świętować swój Jubileusz.

Zobaczcie poniżej galerię zdjęć Dody!