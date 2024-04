Nie do wiary, kto znalazł się na kolanach Dody w tramwaju! Pasażerowie osłupieli

likp 17:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mało kto wie, że Doda korzysta z warszawskiego transportu publicznego. Wokalistkę od czasu do czasu można spotkać w tramwaju. Ostatnio gwiazda komunikacją miejską wracała z radiowej audycji. Inni podróżujący, gdy zobaczyli Dorotę Rabczewską, musieli być mocno zaskoczeni. Prawdziwą sensacją jest jednak co innego! Nie do wiary, kto znalazł się na kolanach Dody w tramwaju! Pasażerowie osłupieli na ten widok.