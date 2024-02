Tak zmieniała się Doda - jej stare zdjęcia to hit sieci. Pamiętacie, jak wyglądała na początku kariery? [Zdjęcia]

Justyna Steczkowska przyłapana w centrum miasta. Nie uwierzycie, co wylądowało w jej ustach

Dorota Rabczewska, znana publiczności jako Doda, świętuje dziś swoje czterdzieste urodziny. W tym czasie wokalistka zdominowała polską scenę muzyczną i łamy plotkarskiej prasy i serwisów internetowych. Zyskała sławę, rozpoznawalność, uznanie i rzesze wielbicieli. Pomimo upływu czasu, pewne charakterystyczne elementy jej wizerunku utrzymują się niezmienne, jak choćby nienaganna figura czy charakterystyczne, długie blond włosy. Jednakże, obserwując jej ewolucję na przestrzeni lat, zauważamy znaczące zmiany w stylu i wyrazu artystycznego. Doda zdecydowanie przeszła transformację, dojrzała, wzbogacając swój wizerunek o nowe elementy, które dodają jej klasy, ale jednocześnie nie ujmują pazura, który zawsze był integralną częścią jej artystycznej osobowości.

Karia medialna Dody - od zadziornej wokalistki do ikony stylu

Na polskiej scenie muzycznej Doda pojawiła się w 1988 r. Poznaliśmy ją jako niepokorną wokalistkę zespołu "Virgin", który zdobył popularność na początku lat 2000. Grupa wydała kilka albumów, a Doda szybko zwróciła na siebie uwagę jako energetyczna i kontrowersyjna postać. Po rozstaniu z zespołem w 2002 roku rozpoczęła się jej kariera solowa. W miarę upływu lat Doda stawała się coraz bardziej rozpoznawalną postacią w polskiej popkulturze. Jej kontrowersyjny styl, publiczne wypowiedzi oraz ekscentryczny image przyciągały uwagę mediów. Regularnie pojawiała się w programach telewizyjnych, a nawet zadebiutowała w teatrze. Równolegle rozwijała działalność biznesową projektując ubrania i akcesoria. Jej zaangażowanie w branżę modową przyczyniło się do kształtowania wizerunku ikony stylu.

Kariera Dody to więc nie tylko sukcesy muzyczne, ale także eksploracja różnych dziedzin sztuki, przedsiębiorczość i zaangażowanie w projekty społeczne. Jej wszechstronność artystyczna przyczyniła się do utrzymania jej pozycji w polskim świecie rozrywki przez wiele lat, mimo nie zawsze przychylnej prasy. Dziś Doda przezywa swoje kolejne już 5 minut w karierze. Jej płyta Aquaria i promująca ją trasa koncertowa to ogromne wydarzenie, które na koncerty ściąga tysiące fanów. Zobacz w galerii, jak artystka zmieniła się przez lata. Niektóre fotografie wprawiają w zdumienie.

