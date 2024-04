To Dagmara Kaźmierska robiła w więzieniu. Nieprawdopodobne

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ma nową pracę. Nie uwierzycie, co robi

Parę dni temu dziennikarze portalu goniec.pl dotarli do wstrząsających zeznań jednej z ofiar Dagmary Kaźmierskiej. Internauci oraz widzowie show "Taniec z gwiazdami" zaczęli zastanawiać się, czy stacja dobrze zrobiła, angażując "Królową życia" do programu. Na jaw wychodzą coraz nowsze informacje na temat mrocznej przeszłości Dagmary.

Strażnik więzienny wyjawił, jak zachowywała się Kaźmierska podczas odsiadki

W sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej dokumentów sądowych dotyczących Dagmary. Dziennikarze "Faktu" dotarli do zeznań strażnika więzienia, w którym przebywała Kaźmierska. Okazuje się, że celebrytka nie wyróżniała się na tle innych osadzonych.

"Była pięciokrotnie nagradzana regulaminowo, nie była karana dyscyplinarnie. Nie uczestniczyła w podkulturze przestępczej, prezentowała krytyczne podejście do popełnionych przestępstw" - wyjawił naczelnik więzienia.

Kaźmierska skazana została na cztery lata więzienia. Na wolność wyszła jednak po 21 miesiącach.

"Postawa skazanej uzasadnia, że chce zmienić wcześniejszy naganny styl życia, co pozwala na przyjęcie pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej" - można było przeczytać w aktach udostępnionych przez "Fakt".

Za co została skazana Dagmara Kaźmierska?

Dziennikarze "Faktu" dotarli do akt sądowych Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wynika z nich, że Dagmara Kaźmierska została oskarżona o dokonanie 17 przestępstw. Ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 roku uwolniono ją od zarzutu handlu ludźmi i prowadzenia grupy przestępczej, ale skazano za sześć innych przestępstw. Jak można przeczytać w aktach, chodziło między innymi o czerpanie korzyści materialnych z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowaniem wykonaniem czynu zabronionego tj. przestępstwa zgwałcenia "X. X." w ten sposób, że zleciła innej, nieustalonej osobie doprowadzenie jej przemocą do obcowania płciowego, a także udział w pobiciu - czytamy w serwisie "Fakt". W 2012 roku Dagmara Kaźmierska skazana została na cztery lata więzienia. Spędziła w nim jednak niecałe dwa lata (21 miesięcy).

