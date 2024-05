Jeschke wyjawił prawdę na temat Sokołowskiej. Nie do wiary, co napisał w sieci

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke od początku programu "Taniec z Gwiazdami" prezentowali bardzo wysoki poziom. Nie można się więc dziwić, że wygrana przypadła właśnie im. Taneczna para w wielu wywiadach mówiła, że jest oszołomiona i dalej nie może uwierzyć w swój sukces. Niedawno Jacek chyba ochłonął i dodał post, w którym napisał kilka szczerych słów na temat Anity. Aktorka będzie zadowolona?

Jacek Jeschke wyjawił prawdę na temat Anity Sokołowskiej

Jacek Jeschke na swoim instagramowym koncie opublikował dość obszerny wpis, w którym opowiedział o współpracy z Anitą Sokołowską. Okazuje się, że ich relacja należy do bardzo dobrych. Tancerz w poruszającej publikacji wyznał, że wiele nauczył się od aktorki i w programie czuł się znakomicie.

"Emocje powoli opadają, więc pora coś skleić. Anitko moja droga to był fantastyczny czas, który sporo mnie nauczył. Mimo tego, że łatwo nie było, to było zajebiście. Ile ja się od Ciebie nauczyłem, to tylko ja wiem. Odwaga i ryzyko to Twoje drugie imię. Dziękuję Ci za to" - napisał tancerz.

Anita Sokołowska odpowiada Jackowi Jeschke

Sokołowska nie byłaby sobą, gdyby nie odpowiedziała na wzruszający wpis Jacka. Aktorka w komentarzu wyznała, że nie wyobraża sobie tańczyć z nikim innym. Według niej z Jackiem stworzyli naprawdę zgrany duet.

"Jacenty, mówiłam to już, ale napiszę raz jeszcze, nie mogłam trafić na lepszego partnera tanecznego. Przez cały czas trwania tego programu byliśmy w tym razem. Nawzajem się inspirowaliśmy i mam wrażenie, że czasem udawało nam się wyjść poza schemat. To nasze wielkie doświadczenie. Dziękuję za każdą chwilę spędzona na sali treningowej. Czasem było trudno, ale lecieliśmy dalej. W wielkim szacunku do siebie i swojej pracy. Bądź spełniony i szczęśliwy" - napisała gwiazda.

