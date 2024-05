Matka Roxie zapomniała o córce?! Od roku nie wspomniała o niej słowem

Sekret Meghan Markle ujrzał światło dzienne. Już wiemy, dlaczego to robi

Roxie Węgiel to wokalistka, która szturmem wdarła się do polskiego show biznesu. 18-latka okazała się nie tylko zdolną piosenkarką, ale pokazała, że jest świetną tancerką. Gwiazda dotarła do finału i była o włos od zwycięstwa. Ale na widowni zabrakło jej rodziców, nie pojawili się w ani jednym odcinku show. Teraz na jaw wychodzi, że matka Roxie, Edyta Wegiel od roku nie wspomniała o córce ani jednym słowem!

Edyta Węgiel bardzo aktywnie udziela się na swoim profilu na Instagramie. Matka Roxie, korzystając z popularności córki spróbowała szczęścia w polityce, ale bez powodzenia. Zastanawiające jest, że udzielająca się mamusia od ponad 13 miesięcy ani razu nie wspomniała o Roxie! Ostatni post pani Węgiel z córką i uroczym wpisem pojawił się 60 tygodni temu. Dlaczego matka zapomniała o córce?

Jak pisaliśmy TUTAJ podczas sprawy sądowej Roxie z wytwórnią Universal na jaw wyszły jej trudne relacje z rodzicami. Okazuje się, że państwo Węgiel zarządzali pieniędzmi Roxie, a kiedy gwiazda osiągnęła pełnoletność sprawa kasy zrobiła się niejasna.

Czy to dlatego matka Roxie chwali się całą rodziną, tylko nie swoją sławną córką?

