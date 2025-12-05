Heidi Klum: Lata mijają, a ona wciąż zachwyca

Heidi Klum jest jedną z największych ikon mody. Należy go grona supermodelek, które królowały na wybiegach w latach 90. Karierę rozpoczęła od wygranej konkursu "Model 92", co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej sławy. Lata mijają, a ona nadal zachwyca i dalej odnosi sukcesy. Jednak częściej niż na wybiegu można ją zobaczyć w telewizji.

Na małym ekranie zdobyła popularność jako prowadząca i współprowadząca reality show związanych z modą - "Projekt Runway" oraz "Germany's Next Topmodel". Występuje również jako jurorka w programie "America's Got Talent". Heidi Klum jest prawdziwą bizneswoman. Rozwija się również jako projektantka i angażuje w różne akcje charytatywne.

Prywatnie jest związana z młodszym o 17 lat muzykiem Tokio Hotel. Heidi Klum i Tom Kaulitz poznali się w lutym 2018 r. Modelka przyznała później, że od razu zwróciła na niego uwagę. Po kilku miesiącach byli już zaręczeni, a chwilę później wzięli ślub. Para przysięgła sobie miłość i wierność 22 lutego 2019 r. - rok po pierwszym spotkaniu. Z kolei w sierpniu zakochani wyprawili wesele we Włoszech.

Heidi Klum niczym złota statuetka

Modelka jest matką czwórki dzieci. Najstarsza córka Leni (21 l.) jest owocem ze związku z Flavio Briatorem. Krótko po rozstaniu Klum związała się z muzykiem Sealem (62 l.), z którym doczekała się dwóch synów - Henry'ego (20 l.) i Johana (19 l.) i córki Lou (16 l.).

Lata mijają, a Heidi Klum nadal może konkurować ze sporo młodszymi koleżankami po fachu. 52-latka niezmiennie zachwyca figurą. W piątek była mistrzynią ceremonii losowania grup przyszłorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Gwiazda modelingu miała na sobie obcisłą suknię ze złotych cekinów. Wyglądała niemal jak sztabka złota albo cenna statuetka!

