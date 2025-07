Heidi Klum ma 52 lata i właśnie pokazała się niemal bez niczego. Odziana w dół od bikini rzuciła się do wody

Heidi Klum nie jest tak odważna, by w sieci publikować nagrania czy zdjęcia zupełnie bez ubrań, jak zrobiła to słynna Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz. Ale prawie! Niemiecka modelka zrzuciła fatałaszki i górę od bikini i w takim wyjątkowo skąpym stroju wybrała się popływać. Szczęśliwa, z szerokim uśmiechem na twarzy pozowała do filmiku, który później opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

Naruszewicz i Klum łączy nie tylko zamiłowanie do pluskania się niemal bez niczego lub totalnie bez niczego, ale i wiek oraz uroda. Obie są po pięćdziesiątce, obie są piękne!

Heidi Klum w bez góry od bikini, Naruszewicz całkiem nago

Kiedy Dorota Naruszewicz w maju opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie w jeziorze, do którego weszła bez ubrań, narobiła zamieszania. Internet zapłonął, a Beata z "Klanu" znów był w centrum zainteresowania. Wyjątkową fotkę pokazała jednak nie bez powodu, a po to, by podkreślić, że jest pewna siebie i nie przejmuje się komentarzami innych.

Gwiazda robi, co chce, nosi się, jak chce i nikomu nic do tego.

Hejt się wylał i będzie się lał. Ja na to też leję. Za stara d...a jestem, żeby się tym przejmować :) Pozdrawiam z pięknego świata - pisała.

Heidi Klum z kolei rozbiera się, bo... tak. Gwiazda modelingu dobrze wie, że choć czas leci, ona ma doskonałe ciało i nie wstydzi się go pokazywać - czy to w ubraniach, czy bez nich. Niemka kocha swobodę i to widać.

Najpierw pływała niemal bez niczego na sobie, a po półnagiej kąpieli odpoczywała na piasku z dużo młodszym mężem u boku, w którego jest wpatrzona niczym w obrazek. 16 lat różnicy wieku zupełnie nie robi wrażenie ani na Heidi, ani na Tomie.

Heidi nie rozstaje się z młodym mężem

Klum jest z Kaulitzem od lutego 2018 r. W grudniu 2018 r. Tom oświadczył się Heidi, a ona nie mogła odmówić. Jeszcze zanim doszło do romantycznych oświadczyn, muzyk wypytał dzieci Klum, czy nie mają nic przeciwko. Cała czwórka była podekscytowana tajemniczym planem Toma i pomogła mu z zaręczynami.

Wkrótce doszło do ślubu. Para przysięgła sobie miłość i wierność 22 lutego 2019 r. - rok po pierwszym spotkaniu. Ich wesele odbyło się w sierpniu 2019 r. we Włoszech, a miesiąc miodowy, sądząc po wpisie gwiazdy... trwa do dziś!

Zakochani od kilku dni odpoczywają pod palmami. Niżej znajdziecie ich nagrania.

