Heidi Klum w samej bieliźnie. Zrzuciła niemal wszystko dla męża młodszego o 16 lat. I pokazała to w sieci

Autor:

Na instagramowym profilu Heidi Klum pojawiło się zdjęcie, które jej fanów najprawdopodobniej rozgrzało do czerwoności. Widać na nim 51-letnią modelkę, która pozuje jedynie w samej zmysłowej bieliźnie. Ma na sobie czerwony, koronkowy zestaw - figi i stanik. Dobrała do niego pończochy w tym samym kolorze i odrobinę ciemniejsze szpilki. Klum opiera się o okno ze wspaniałym widokiem, odchyla głowę...

Modelka nie ma na sobie ubrań innych niż zmysłowa bielizna, ale w tym wydaniu czuje się jak ryba w wodzie.

Zobacz także: Tak wygląda Heidi Klum na zdjęciach bez retuszu! Aż trudno uwierzyć

Gwiazda pokazała w sieci tylko zdjęcie, nie dodała opisu. Poinformowała jedynie swoich fanów, a ma ich aż 12,4 mln, że fotkę wykonał jej mąż Tom Kaulitz. Ten to ma dobre oko!

Zobacz także: Jest piękna, bo je rosół na śniadanie! Szokujący sekret Heidi Klum ujawniony

Heidi Klum po uszy zakochana w swoim mężu. Dzieli ich 16 lat

Kilka dni wcześniej Klum opublikowała krótkie nagranie z Kaulitzem. Para tuliła się do siebie, a modelka w opisie podziękowała za sprowadzenie Toma do jej życia. Zakochani poznali się niemal dokładnie 7 lat temu - w lutym 2018 r. Dużo później gwiazda wyznała, że gdy spotkali się na przyjęciu, nie była w stanie na niego patrzeć - tak ją pociągał.

W kwietniu 2018 r. coraz częściej przyłapywano ich razem, a w maju zakochani pojawili się, już jako para, na czerwonym dywanie. Później było z górki.

Zobacz także: Półnaga Heidi Klum uczy, jak kąpać się w upał! Zmysłowy instruktaż gwiazdy

W grudniu 2018 r. Tom oświadczył się Heidi, a ona z radością zgodziła się za niego wyjść. Jeszcze zanim doszło do romantycznych oświadczyn muzyk wypytał dzieci Klum, czy nie mają nic przeciwko. Cała czwórka była podekscytowana sekretnym planem Toma, więc pomogła wprowadzić go w życie.

Wkrótce doszło do zaślubin. Para powiedziała sobie "tak" 22 lutego 2019 r. - rok po pierwszym spotkaniu. W sierpniu zakochani wyprawili wesele we Włoszech. Był ogromny jacht, była biała suknia, welon i bukiety jasnych kwiatów. Oczywiście nie zabrakło i dzieci modelki.

Od 7 lat Tom i Heidi są nierozłączni i na każdym kroku udowadniają, że różnica 16 lat nie ma dla nich znaczenia.

Zobacz także: Oto przebrania gwiazd! Heidi Klum znów szokuje, Kylie przebrała się bez ubrań!

To nie jest ich pierwsze małżeństwo

Dla Klum małżeństwo z muzykiem to trzecia próba, a dla Kaulitza druga. Muzyk nie ma własnych dzieci, a modelka dorobiła się aż czwórki.

Najstarsza córka Leni (urodziła się we wrześniu 2004 r.) to owoc relacji z Flavio Briatorem, kolejne pociechy - Henry (przyszedł na świat zaledwie rok po starszej siostrze, we wrześniu 2005 r.), Johan (listopad 2006 r.) i Lou (październik 2009 r.) pochodzą z małżeństwa z Sealem. Zdjęcia całej czwórki znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz także: Córka wygryzie Heidi Klum?! Leni Klum coraz bardziej naga

Zobacz więcej zdjęć. Heidi Klum zrzuciła ubrania dla młodszego o 16 lat męża. 51-latka pozowała w samej bieliźnie!

Roxie Węgiel ponętnie wydyma usta w nowej reklamie. Internauci piszą o "Bogini" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.