i Autor: AP Photo

Jest na co popatrzeć!

Oto przebrania gwiazd na Halloween! Heidi Klum znów szokuje, Kylie przebrała się bez ubrań!

One znowu to zrobiły! Jak Hollywood długie i szerokie, gwiazdy przebrały się na Halloween, a rezultaty swoich pomysłów pokazały na imprezach i w mediach społecznościowych. Niektórym naprawdę nie brakowało pomysłów! Królową Halloween okazała się jak zwykle Heidi Klum. Pojawiła się w dodatku w swoim kostiumie na żywo. Za kogo przebrała się Heidi i jej mąż Tom Kaulitz tym razem? Musisz to zobaczyć!