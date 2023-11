Nie uwierzysz, gdy zobaczysz Heidi Klum! Ogromny PAW, szok podczas Halloween!

Plotki o śmierci Putina. Napisali nawet, co stało się ze zwłokami!

Niewiarygodne przebranie Heidi Klum podczas Halloween 2023. Modelka przebrała się za pawia, jej mąż Tom Kaulitz został pawim jajem. Nagle zaczęli się całować!

Heidi Klum nie bez powodu nazywana jest prawdziwą królową Halloween. Nie ma roku, w którym niemiecka top modelka nie zaszokowałaby wszystkich przebraniem na jakiejś halloweenowej imprezie. Bywała już okropnym wielkim robalem, staruszką, Fioną ze Shreka, obdartą ze skóry makabryczną postacią na szpitalnym łóżku, samą sobą wśród gromady własnych sobowtórów, filmową Jessicą Rabbit... Zdawałoby się, że nie jest już w stanie nikogo niczym zaskoczyć i zadziwić. Ale ona znowu to zrobiła! 49-letnia top modelka nie zawiodła niczyich oczekiwań podczas tegorocznej imprezy na Halloween zorganizowanej w nowojorskim klubie Marquee. Znana z widowiskowych przebrań gwiazda przeszła samą siebie. Na środku czerwonego dywanu pojawił się wielki paw! Heidi miała na sobie obcisły niebieski kostium, zaś za pawi ogon robiła gromada tancerzy. Po chwili zjawiło się także wielkie pawie jajo z ludzką twarzą, czyli przebrany Tom Kaulitz, mąż Heidi Klum. Momentem kulminacyjnym było ucałowanie jaja przez pawia. Wielkie nieba!

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

